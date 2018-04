Tejemeneje de 12 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Tejemeneje

La ministra de Educación, Marcela Paredes, se aparece y se desaparece. Como el viceministro Carlos Staff estuvo jamaqueado y fuerte, por varias declaraciones que fueron mal interpretadas y la leche con sabor a pescado golpeó a la entidad, ahora no se sabe por qué hay tantas protestas de padres de familia de colegios públicos.El número de diputados, en la Asamblea, está limitado por la ley, pero los diputados aprueban todos los años nuevos corregimientos y eso también debe tener un límite. Está semana crearon los corregimientos de Manaca, Rodolfo Aguilar y El Palmar en Chiriquí.El ministro de la presidencia, Álvaro Alemán, dijo que el gobierno restituyó a Edgardo Voitier y le aumentó el sueldo porque la administración de Ricardo Martinelli lo despidió. Justificó el traslado del funcionario de Aduanas, que denuncia una persecución.Desde hace tres meses los aires acondicionados del Conservatorio Nacional de Música están dañados y las instalaciones internas piden a grito mantenimiento, pero el Instituto Nacional de Cultura no reacciona. Los jóvenes músicos, que en el pasado han protestado por la calidad del conservatorio, deben recibir clases al aire libre.El rompimiento de relaciones diplomáticas es casi un hecho. Es cuestión de días. Ya Venezuela cortó relaciones con Panamá durante los gobiernos de Mireya Moscoso y Ricardo Martinelli. Ahora, ambos países están en una guerra de sanciones contra empresas de ambas naciones.El que creía que nadie se iba a postular para los dos cargos vacantes en la Corte Suprema se equivocó. No ha terminado la semana y ya han presentado sus documentos, 64 abogados. Olmedo Arrocha, el responsable de la logística de distribución del Cepadem se sumó al grupo.Desde el pasado 6 de abril, el alcalde capitalino, José Blandón, cumple con una visita oficial a China. Sin embargo, en sus redes sociales pareciera que está en Panamá. Debe decir a qué fue y cuáles fueron los resultados.El exalcalde y aspirante a participar en una primaria presidencial por el PRD, Juan Carlos Navarro, se notificará hoy a las 11:00 AM, en la Fiscalía Metropolitana, sección de atención primaria en el Camino de Cruces, de una demanda que por calumnia e injuria le interpuso el médico y político panameñista Jaime Lasso por vincularlo con Odebrecht.En el FAD ya hablan de candidaturas presidenciales para el 2019. ¿Será Genaro López por segunda vez o Saúl Méndez, el líder del Suntracs? El partido antisistema no ha revelado aún, si realizará elecciones primarias para sus cargos o elegirá por convención a todos y cada uno de candidatos que postulará para las generales de 2019.

