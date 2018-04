Tejemeneje de 11 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Tejemeneje

La Procuradora Kenia Porcell tiene un año más para investigar el caso Odebrecht y ya se rumora que llamarán a indagatoria a más de uno (dicen que son como doce) por sus supuestas implicaciones con uno de los mayores escándalos de corrupción de la región.Doce meses es para atrapar a todos los involucrados.El abogado Víctor Martínez, una de las voces honestas y valientes del mundo del derecho, presentó su hoja de vida para uno de los dos cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Martínez se ha destacado por defender a los usuarios del transporte público.Edgardo Voitier, uno de los líderes del movimiento llamado Comité de Salvación de Colón, que llama a una segunda una huelga en la provincia, dijo ayer que le anunciaron su traslado hacia El Giral. Voitier, quien es funcionario de Aduanas, dice que se trata de una represión política.El Cacique Emberá, Elibardo Membache reveló ayer que el 16, 17 y 18 de abril se van a desalojar a seis familias campesinas que ocupan tierras indígenas en la comunidad de Vista Alegre del Tirado en el corregimiento de Agua Fría. Los invasores perdieron todos los recursos legales que presentaron. Un juez de paz hará cumplir la decisión.El exdiputado, empresario y directivo del Canal, Marco Ameglio, dijo a Sareis Pineda Troch, en Parámetro Informativo que en el Canal hay mecanismos para renovar a los directivos, pero que han inventado la “incapacidad administrativa” que no es una causal válida. Y habló algo más.Dicen que El Mello y un representante de corregimiento, de la facción romulista, quieren pasar por mantenca al pastor que controla la Alcaldía por rivalidades con la facción martinelista. Ahora Rómulo Roux se debate entre sanar heridas o ampliar las divisiones internas.Félix Moulanier fue a la audiencia en un juzgado, donde lo acusaron de violar la intimidad por denunciar un caso de corrupción en el gobierno pasado. El viernes se conocerá el fallo de la juez y Moulanier es optimista.El expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) se reunió ayer con empresarios en el Hotel Sheraron. No ha dicho nada de nada de ir a la contienda electoral para buscar una candidatua presidencial en el año 2019. Sin embargo, hoy tendrá otro encuentro, esta vez con la Asociación Panameña de Radio (APR) en la Casa del Marisco.Manuel Grimaldo, el exdiputado del desaparecido Movimiento Papa Egoró, exviceministro, dirigente panameñista y Gerente de la Zona Libre de Colón dijo que “tienen” (él y otros que no identificó) fotos de dirigentes políticos opositores dando dinero para fomentar protestas. ¿Si hay tal evidencia por qué no va a la justicia como corresponde?

