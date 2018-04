Tejemeneje de 10 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Tejemeneje

Por los lados del IFARHU se comenta que la directora general, Yesenia Rodríguez, ya está preparando sus maletas porque el 30 de junio dejará la entidad para meterse de lleno en su campaña para buscar una candidatura a diputada por Arraiján, donde el Secretario de Metas, Jorge Luis González, quiere ser el candidato a alcalde.El que comenzó con mucho brío, el año pasado, fue Guillermo Saint Malo Eleta o Eleta Saint Malo (Guille) y varios connotados perredés se sumaron a su aventura política. De un día para el otro decidió cerrar la tienda y no se le ve en ninguna reunión, o concentración del PRD.Si la Procuraduría General culpa de manera directa e indirecta a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Electoral por las demoras que tienen varias investigaciones por presunta corrupción, ¿cómo habrá una colaboración beneficiosa entre las tres instituciones?El diputado Jorge Iván Arrocha anunció que el gobierno aprobó los dineros para los aires acondicionados e insumos que necesita con urgencia el hospital Aquilino Tejeira de Penonomé. La noticia no calmó los llamados a una movilización, donde participaron médicos, enfermeras, personal administrativo y pacientes del nosocomio.La pregunta de los mil pesos es ¿cuál es el propósito de una nueva huelga en la provincia de Colón? El vocero del comité colonense, Edgardo Voitier, condicionó la suspensión de la protesta a la firma de un decreto y otros compromisos para seguir negociando. Así no avanzarán.La llamada “facción martinelista” en CD le ha puesto toda la caña a la figura del empresario Riccardo Francolini, quien aspira a participar en la primaria presidencial de su partido donde tendrá que enfrentar al presidente de esta organización, el exministro Rómulo Roux.El exsecretario de la juventud del PRD, Félix Moulanier, enfrentará hoy una audiencia en el juzgado municipal de plaza Ágora. Por mostrar en la TV un chat donde le ofrecían 50 mil dólares para irse al MOLIRENA, lo llevan a juicio.El diplomático cubano, Félix Luna, vinculado por décadas a las relaciones entre Panamá y La Habana, falleció recientemente. Luna estableció vínculos estrechos con los gobiernos electos desde 1990 hasta el 2004, cuando se retiró del servicio exterior cubano. Vivía intensamente su jubilación en un barrio céntrico de La Habana.Es escandaloso e inaceptable. La filtración de la carta del alto funcionario del MIVI pidiendo que se coaccione al personal para que fueran a un acto de la entidad donde iba estar el ministro es para que el mismo Mario Etchelecu despida a los que firmaron y a quienes ejecutaron la orden. Y para que se inicie una investigación penal y electoral.

