Tejemeneje de 9 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Tejemeneje

En medio de la crisis institucional que afecta al país y la incertidumbre que sacude al mundo empresarial, el gobierno enfrenta dos escenarios de huelga que debe enfrentar con astucia y sentido común. La amenaza de huelga en Colón y la de los obreros de la construcción, afiliados al poderoso sindicato Suntracs.Luis Eduardo Camacho dijo que José Domingo Arias (Mimito) dejó CD un día después que perdió las elecciones ante Juan Carlos Varela. Le deseó un “buen viaje”, ahora que se inscribió en Alianza, del diputado José Muñoz. Mimito ya insinuó que quiere ser candidato otra vez.De todos los aspirantes presidenciales independientes que buscan una de las tres candidaturas, Miguel Antonio Bernal es uno de los pocos que no descansa. Está recorriendo distrito por distrito, en todo el país, buscando firmas para llegar al año 2019.Un abogado denunció la semana pasada que fue detenido, sin acusación, causa o delito, por nueve horas. Supuestamente se produjo por una rivalidad con un alto oficial del Ministerio Público. Si la afirmación es cierta, todos los involucrados tienen que ser investigados y procesados penalmente por violar la ley y los derechos humanos.Todos los domingos, la Procuraduría General hace circular un informe sobre los llamados casos de alto perfil y ¿por qué no llevan velocidad? La gente de Isolda tiene tres semanas culpando a la Corte y ahora advirtió que el fuero penal tiene la culpa. ¿Y los magistrados?La izquierda panameña y Latinoamericana se fueron de frente con Lula y creen que la condena a prisión es inventada y una persecución. Si se traduce lo que dicen, Petrobras, Lavajato y Odebrecht fueron una invención. Ahora resulta que la corrupción tiene ideología, y buenos y malos.Dicen desde Las Tablas que la jefa de la descentralización “apretó” a los representantes de los corregimientos para que votaran por un candidato en la elección de la junta distrital del opositor partido PRD. ¿Cómo se come eso?¿Cuál será la abogada que tuvo o tiene una relación profesional, muy bien pagada, con la Procuraduría General que le ha lanzado varios dardos y críticas a la Corte Suprema de Justicia? Si no hay un conflicto de intereses, podría considerarse una violación a la ética de los funcionarios o comentarios con alto contenido político. ¿Será así?El expresidente Ernesto Pérez Balladares se reunirá mañana, desde las 12:30 PM, con empresarios jóvenes y dirigentes gremiales para hablar sobre economía nacional y crisis institucional. Los organizadores dicen que será en el Hotel Sheraton. El fin de semana contestó a una publicación de La Prensa.

Imprimir Correo electrónico