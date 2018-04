Tejemeneje de 2 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Tejemeneje

La Vicepresidenta y Canciller, Isabel Saint Malo de Alvarado, defendió al decisión de enviar 10 educadores a un campo de refugiados sirios en Jordania, para enseñarles inglés. Dijo que el programa será por seis meses y que en sus tiempos libres aprenderán árabe. El sorpresivo anuncio, hecho en Amán, ha recibido muchas críticas.¿Cuándo se pronunciará la APEDE por la actuación de uno de sus expresidentes contra un periodista la semana pasada? Nada justifica una agresión y menos de una figura relevante del gremialismo. Un médico dijo que le hubiera hecho comer los celulares al periodista y un abogado y exdiplomático fue más allá. ¿Perdieron la sensatez?Antes que le nombren el reemplazo, el director saliente de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio Cortés, tiene pendiente dos informes: cómo han sido las recaudaciones por sector y cómo es que quedó la investigación final del robo donde murió un agente de la policía.No pongan a Anette Planells de Movin en el mismo lugar con la diputada del PRD, Zulay Rodríguez Lu. Ahí no hay mucho cariño, aunque después de la participación de Planells en el interrogatorio que le hizo Rodríguez Lu, la activista política moderó el tono de sus críticas. Hoy continuará la discusión y debate de la ley de imprescriptibilidad.En Chiriquí el rumor que crece con la velocidad de un reguero de pólvora encendido es que el beisbolita Calicho Ruiz podría ingresar a la política en las elecciones de 2019. El popular beisbolista y exgrandes ligas, es la figura deportiva más querida y conocida de la provincia.Entre los policías, a nivel de comisionados también de los subcomisionados, la comidilla e inquietud es ¿cuándo jubilarán a los “jefes” que ya cumplieron con sus años de servicios. El Director de la Policía Omar Pinzón espera la decisión oficial y otro grupo está pasando agachado.Desde Europa se dijo que la primera gran crisis que enfrentó Bolillo Gómez fue por los celos que hay en el camerino entre los jugadores calificados como “cracks”. ¿Por eso fue el rumor con Román Torres? ¿Será?El diálogo entre el denominado Frente de Salvación de Colón y el gobierno se reanudará hoy. Uno de los retos que apura a las autoridades es terminar los trabajos en el casco urbano y escuchar las peticiones de las fuerzas sociales y cívicas, algunas de las cuales tienen soluciones rápidas y otras son de carácter estructural y viejas.El exdiputado y exdiplomático, el abogado Guillermo Cochez (Willie) dijo que la lista que hizo pública el gobierno de unos 50 funcionarios y empresa del gobierno de Nicolas Maduro, Políticamene Expuestas (PEP), no sirve si no se congelan los dineros que se sospecha han sido depositados en los bancos instalados aquí.

