Tejemeneje de 29 de marzo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Tejemeneje

En estos tiempos de política, candidaturas y pollas, el que está sonando más que maracas es el director de la Caja del Seguro Social (CSS), Alfredo Martíz. Y no es precisamente para ser ministro de Salud. Martíz está en las listas cruzadas que circulan para una posible candidatura presidencial en las elecciones venideras.Varios voceros de los grupos que respaldan la ley de imprescriptibilidad se han pasado cuestionando las intervenciones de los diputados en la Asamblea, cuando son ellos los que tienen que aprobar la legislación. A varios de Movin les han halado las orejas.El alcalde que más habilidad política ha demostrado es el panameñista José Isabel Blandón, quien le quiere tumbar los sueños a Mario Etchelecu. Tiene a todos los representantes de corregimiento trabajando con la comuna capitalina. La descentralización da resultadosLas relaciones diplomáticas con China Popular tienen un ímpetu nunca visto. Todas las semanas hay delegaciones de funcionarios y funcionarios, de lado y lado. La mayoría de las reuniones y visitas en China se dan en Beijing (la capital política), Shangái (la capital financiera) y Cantón, ciudad de origen de muchos chinos en el país.Si el dinero invertido en la leche escolar con sabor a pescado, es casi de un millón de dólares, ¿cómo es que la ministra de Educación, Marcela Paredes, no ha dado la cara ni explicado aún cómo pueden ocurrir estas cosas? ¿Quién da el visto bueno para recibir estos productos?Tras dos décadas de exilio forzado en Panamá, el expresidente Abdalá Bucarám Ortíz, volvió a su natal Guayaquil, Ecuador. Se activó otra vez en la política y en una declaración dada a CNN, defendió a Panamá como su segundo patria y habló muy bien de los panameños.En plena Semana Santa y la movilización por el viernes santo, la gasolina aumentará hasta 16 centésimos por litro, en la capital. En las provincias el incremento es mayor y los consumidores no entienden por qué ocurre.Nadie sabe cómo, pero ocurrió. Se metieron el fin de semana a las instalaciones del Instituto Especializado de Análisis de la estatal Universidad de Panamá y se llevaron computadoras y material valioso. No usaron la puerta principal y parece que escalaron. Hay que revisar la anacrónica ley que no permite agentes armados en la Unipa.Con la reiteración del MOLIRENA de ir con un candidato presidencial propio en los próximos comicios, o en una alianza con otros partidos, pero con una mejor negociación, el diputado Francisco “Pancho” Alemán es alentado a postularse para la silla. Por ahora, Pancho lo dice, se limita a escuchar propuestas.

