Tejemeneje de 28 de marzo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Tejemeneje

El presidente Juan Carlos Varela, antes de viajar a Jordania, dejó entrever que cuando pase la Semana Santa hará un anuncio o tomara una decisión. Como no dio detalles, las especulaciones están a flor de piel y son de todo tipo.Desde el anuncio a una constituyente pasando por una andanada judicial o un diálogo, están entre las adivinanzas.Desde el número telefónico 60992266 han estado llamando a la Universidad UDELAS para pedir información y se identifican, por whatsaap, como miembros del equipo de Metro Libre. El 60992266 no es un número asignado a los periodistas de Metro Libre.El presidente de la APEDE, Héctor Cotes, dijo que la presencia del presidente Juan Carlos Varela, actualmente en Jordania, es importante para resolver asuntos como el nombramiento de los magistrados a la Corte, la crisis y enfrentamientos con la oposicion en la Asamblea Nacional.Entre los panameñistas de abajo dicen que no se puede poner, uno al lado del otro, a los diputados panameñistas Luis Eduardo Quirós y a Juan Moya (el principal que es suplente de Melitón Arrocha) porque hay rivalidades y celos. A Moya, su propia bancada lo tiene como un marginal, fuera del reino y de toda posibilidad de sonar y tronar.Cuatro años después de que la vicepresidenta y canciller, Isabel Saint Malo de Alvarado, anunciará una regulación nueva para las notarías, en la Asamblea Nacional se discute una ley. El lobby alrededor de las notarías, es muy fuerte, al igual que en los famosos consulados del servicio exterior panameño.El diputado de CD, Rony Araúz, dice que se reunió con el Contralor Federico Humbert, en un lugar que parecía, pero no era discreto, para hablar de béisbol y que se lo encontró por casualidad. El tiempos de política las especulaciones son propias de quienes la ven desde afuera.La Autoridad del Tránsito y la Superintendencia de Seguros, junto con las aseguradoras y la policía trabajan para que en la base de datos del Pele Police esté la información de los autos asegurados. Van adelantados.Ricky Domínguez, el representante de corregimiento de Bella Vista no puede firmar los cheques. Y no es porque tenga un impedimiento judicial o porque se le acabó la chequera. Dicen que andaba de chiquillón jugando “bola suave” y se lastimó la mano con la cual estampa su firma. Ahora hay que esperar que recupere la mano.Olimpo Sáez dijo en Facebook, que se rumora que el exdiputado Marco Ameglio Samudio está evaluando ser candidato independiente a la presidencia de la república en 2019. Sin embargo, el también empresario no ha inscrito la candidatura, ni ha comenzado a buscar las miles de firmas que exige el Código Electoral.

Imprimir Correo electrónico