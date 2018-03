Tejemeneje de 27 de marzo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Tejemeneje

No pongan frente a frente, con un celular en la mano a Beby Valderrama, Popi Varela, Yanibel Ábrego y a Pedro Miguel González. Los panameñistas están tan bravos porque CD no cumplió el acuerdo de “gobernabilidad” por el control de la Asamblea que lo que escriben escupe fuego, aceite caliente, picante e incendio.Dependiendo de quién es el alcalde o el presidente de la feria, los abanderados oficiales, en todo el país, se los reparten los aspirantes presidenciales del partido Panameñista, el PRD y Cambio Democrático (CD). Todos los nombres ya están decididos desde hace buen rato.El diputado panameñista por Bugaba, José “Pepe” Castillo, publicó un meme donde califica como “inútiles” a los que cuestionaron la distribución de boletos, el día de la inauguración del Kenny Serracín. El “pa’trás” que recibió fue con el estadio lleno. Ayer se disculpó.El exdiputado y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Cigarrista, está molesto con la Corte Suprema porque le dijeron que no puede cautelar bienes de diputados sino tiene autorización de los magistrados. Habiendo sido magistrado de este Órgano del Estado, ¿cómo se le olvidó un paso tan importante antes de actuar?Antes del treinta de junio habrá una desbandada no solo de ministros y directores de instituciones que quieren participar en las elecciones de 2019. También hay decenas gobernadores, directores regionales y encargados de muchas oficinas gubernamentales.Marcela Paredes, la ministra de Educación, no se ha dado cuenta que estamos en el umbral del año político y para estas fechas los gremios magisteriales se activan, realizan sendas marchas y hasta decretan huelgas. Con los aumentos que han recibido, ojalá no salga de nuevo la plata.La distribución del Cepadem ha mejorado, pero falta velocidad. Al ritmo que van terminarán de entregar el documento de pago después de las elecciones de 2019. Hay miles esperando que el MEF se suba en el acelerador.El presidente del patronato de la Feria de David, Antonio Araúz es mencionado con insistencia para una candidatura a alcalde, por el PRD, en caso que Elías Vigil se postule a diputado. Miguel Fanovich y el gobernador y representante de corregimiento Hugo Méndez del MOLIRENA y del Panameñiusmo también se están afilando.La ACODECO y el Gerente de Tocumen, Carlos Duboy, deben dejar la diplomacia y la política de no estoy enterado y no sé, con los precios casi extraterrestres que cobran en los restaurantes del aeropuerto internacional de Tocumen.Las denuncias aumentan y la reacción es cero bolero. ¿Por qué permitir el abuso con el comprador?

Imprimir Correo electrónico