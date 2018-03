Tejemeneje de 26 de marzo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Tejemeneje

Emiratos Árabes Unidos y Costa Rica primero. Ahora el reino de Jordania e Italia. La agenda internacional del presidente Juan Carlos Varela se intensificó en las últimas seis semanas en medio del enfrentamiento entre gobierno y la oposición tras el rechazo a la nominación de dos candidatas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).Están circulando informes sobre ciudadanos colombianos y venezolanos que están participando en invasiones de tierras en barrios precaristas. Se dice que muchos se cansaron de pagar alquileres o simplemente se quedaron sin dinero para ello.El Gerente General de la Zona Libre de Colón, el exviceministro y exdiputado Manuel Grimaldo aprovechó su cumpleaños para hacer proselitismo. Hizo circular una foto donde aparece y dice “un líder diferente a los demás... Manuel Grimaldo, diputado 3-1”. ¿Renunciará en junio próximo?El abogado y Dr. Ernesto Cedeño aseguró que las auditorías que hace la Contraloría General no se anuncian. Para el jurista y aspirante a una candidatura presidencial independiente, el anuncio del Contralor General, Federico Humbert, a la Asamblea se podría interpretar como una advertencia enviado por el gobierno a los diputados opositores.El Cardenal José Luis Lacunza pidió a los panameños y a los políticos “moderse la lengua”. El comentario fue por la facilidad que tiene la gente para hablar, descalificar o escribir contra otro. La iglesia católica se ha ofrecido como mediador entre el gobierno y la oposición en un diálogo.Los comerciantes de Vía Argentina y Calle Uruguay se están comiendo un “cable” con los trabajos que realiza el Municipio. Les anunciaron que no les cobrarán impuestos y eso no soluciona la crisis. Con pocos clientes, muchos negocios no tienen ni para la planilla.Juan Carlos Araúz, el exvicepresidente del Colegio de Abogados y líderes del grupo Fuerza Gremial dice que las 19 universides reconocidas en Panamá gradúan 150 abogados al mes. Respalda una nueva ley.El diputado del Molirena, Miguel Fanovich, suma, resta y divide. No descarta buscar la candidatura de su partido para la alcaldía de David. Cree que voto a voto derrota a Elías Vigil, del PRD, si el dirigente político no se decide a buscar una diputación. Fanovich es miembro de la cúpula del Molirena y uno de los diputados de este partido político.Tras la metida de pata monumental y las críticas de la cual sigue siendo objeto, el Director del IDAAN debió haber renunciado. Sobretodo, después que la Secretaría de Comunicación del Estado dijo que se distanciaba de los dicho por el funcionario. ¿Se habrá olvidado del origen y los principios del panameñismo?

