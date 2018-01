Tejemeneje de 22 de enero de 2018 Escrito por Redacción Web. 21 Enero 2018 Publicado en Tejemeneje

PAÍS, el partido político que impulsa un grupo de profesionales bajo el liderazgo del expresidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, va por la mitad del camino. Parece que se preparan para meterle el acelerador a la inscripción del número de adherentes que le faltan, para alcanzar la legalidad durante este verano que ya llegó.La agresión del conductor de Taxi, 8RI-14100, contra una pasajera a la cual tambien le dijo payasa porque lo filmaban no es solo para que lo sancionen, quiten la licencia y lo multen. Le corresponde al ministerio público tomar cartas en el asunto. Personas así no pueden estar frente a un volante y menos cuando se agrede a una mujer indefensa.La decisión de la Caja del Seguro Social (CSS) y su director, de contratar médicos extranjeros, en los casos que las plazas no sean llenadas por panameños está recibiendo respaldo de los asegurados. Falta ahora que los gremios médicos, en vez de oponerse por oponerse, contribuyan para poder contratar a los mejores galenos foráneos.Si se comprueba sería otro bochorno más. El MIDES está investigando denuncias sobre albergues que estarían quedándose con el 100% del beneficio de 120 a los 65 que se les da a miles de adultos mayores sin jubilación. Es un asunto en el cual también tiene que intervenir el Ministerio Público porque robarle a un anciano es igual de terrible.Por razones que no se entienden, la ministra de Educación, Marcela Paredes, quien debería estar informando día a día sobre la marcha del sistema educativo público y privado, habla poco. No se tienen el informe oficial de los fracasos, ni sobre la situación de los planteles y su reparación. Su política oficial, de comunicación tampoco es muy profesional.Luis Ernesto Carles Rudy enfrentó la primera huelga del año. Una vez se declaró el conflicto en minera Panamá, puso a dialogar a la empresa y al sindicato, lo cual tuvo su fruto. Se alcanzó un acuerdo y los 8,000 obreros reanudaron sus labores.Ojalá el resto de los funcionarios del gobierno fueran tan diligentes para resolver una crisis.El exmagistrado del Tribunal Electoral, abogado y uno de los aspirantes a participar en la primaria presidencial del PRD, Gerardo Solís, se pronunció contra la iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de consiiderar la evasión fiscal como un delito y castigarla con una pena mínima de cinco años de prisión. Cree que es peligroso.El FRENADESO acusó al Tribunal Electoral del cierre de su cuenta oficial en Facebook por un mes. Dijeron que fue porque publicaron la cédula de un venezolano con uno de sus padres panameños y que ya tenía cédula panameña. Aseguraron que fueron denunciados por los tres magistrados, por hacer una pregunta que se hace todo el país.El Magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés, dijo que los matrimonios “gais” que se celebren en el exterior se deberían inscribir en Panamá y desató las críticas de amplios sectores que se oponen a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Panamá. ¿Sabrá que el fallo de la CIDH es una recomendación y no una obligación o mandato?

