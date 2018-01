Tejemeneje de 19 de enero de 2018 Escrito por Redacción Web. 19 Enero 2018 Publicado en Tejemeneje

El director de la Autoridad de Seguridad de Alimentos (AUPSA), Yuri Huertas, anda callado con el video del queso de marca “Superior” que una consumidora, en Bocas del Toro, dijo que parecía plástico cuando lo metió al horno. La explicación de la empresa fue oportuna, pero no fue lo suficientemente buena para calmar las preocupaciones.Uno o varios irresponsables copian los logos y dirección de la cuenta twitter de Metro Libre para decir que al director de Sinaproc lo habían nombrado director de la Policía Nacional. El Fake News fue rápidamente desmentido por Metro Libre y el propio José Donderis. Difundir noticias para confundir o crear el pánico se paga con cárcel.El gobernador de Chiriquí y el jefe de la Policía en esta provincia, tienen que ponerse las pilas y muy en serio. Los crecientes embates de la delincuencia y el desafío de los pandilleros, ladrones y maleantes tiene a la sociedad chiricana con los nervios de punta. No es solo dar cifras optimistas y quejarse de los titulares de la prensa nacional. Falta más contudencia en este momento.En la estatal Universidad de Panamá no le están dando mucho chance a lo que no anda bien. Eso manda un mensaje esperanzador. Parece que ordenaron cerrar la cafetería de una vicerrectoría porque las cuentas no daban y sí sigue así, la cosa, deberán hacer ajustes en la Facultad de Derecho. El director de cafeterías, a ponerse las pilas.Por los lados de la Jornada Mundial de la Juventud urge sumar al alcalde capitalino José Isabel Blandón a los trabajos de organización de la Jornada Mundial de la Juventud. El alcalde capitalino parece que está dispuesta a poner la ciudad y sus facilidades a disposición de la organización del evento de carácter espiritual y mundial.Luis Eduardo Camacho es leal, tenaz y valiente, pero casi pierde la cortesía en el tú a tú con Ana Giselle Rosas de Vallarino en un debate rápido que ocurrió ayer en en el noticiero de TVN-2.A pesar que Camacho subía la voz, la interrumpía y trató de evitar que Rosas diera a conocer sus argumentos, esta no perdió la compostura.La exministra y exdirectora de Ampyme, la exmiembro del PRD y ahora aspirante a la Secretaría General de CD, junto a Alma Cortés, Carlos Zavala y Yanibel Ábrego puso en dudas los videos y cartas presentados por Luis Eduardo Camacho donde el expresidente Ricardo Martinelli pide el voto para una sola nónima. Hasta contrató sus peritos.El gobierno tuvo que dar marcha atrás ayer con dos temas. El primero fue el decreto que exigía pedir permiso para realizar una marcha, o protesta en la cinta costera. La denuncia ciudadana hizo saber de una inconstituccionalidad en la chambonada jurídica. La otra fue el decreto de los días libres en Carnaval que decía 2017 y estamos en 2018.Los que estaban apurados con la jubilación del Comisionado Omar Pinzón, como jefe de la Policía Nacional, tendrán que esperar por lo menos tres meses. La salida de Pinzón, de la policía, está programa para marzo próximo. Pero no estará desempleado porque lo van a nombrar, como civil, en un alto cargo gubernamental.

