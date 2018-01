Tejemeneje de 18 de enero de 2018 Escrito por Redacción Web. 18 Enero 2018 Publicado en Tejemeneje

Danilo Pérez es para poner de ejemplo e imitarlo. El Panamá Jazz Festival y su dedicación a la juventud son para que esté siempre adelante. Contrario a la chabacanería y exhibicionismo de los diputados dedicados a bailar el “perreo”. Pérez recibió el premio Fellowship 2018” por su talento y aporte a la música y al jazz en el mundo.El periodista, catedrático universitario e investigador social, Modesto A. Tuñón, F. presentará el próximo 25 de enero en la Sala Nacional de la Biblioteca Ernesto J. Castillero, el libro de su autoría, “Desde cualquier parte”... La obra fue editada por la editorial Haner y el acto formal iniciará a las siete de la noche. La entrada es libre y abierta.Comenzó a circular otra bola sobre el reemplazo del comisionado Omar Pinzón como Director General de la Policía Nacional. El nombre que se baraja ahora es el del comisionado Erick Estrada, actual jefe del Servicio de Protección Institucional (SPI). El SPI fue creado en 1990 en reemplazo de la Guardia de la presidencia de la república.La explicación del Instituto Nacional de la Mujer sobre el despido de una funcionaria embarazada, en vez de dejar claras las cosas, sembró más dudas. El que no dijo ni pío fue el llamado “Ombudsman” que sigue ciego, sordo, mudo y poco me importa. Varios grupos femeninos están contrariados con la decisión adoptada en el Inamu de Panamá.Sacaron los buses neveras de Don Bosco, pero ahora MiBus y el MetroBús tienen que resolver el problema con los tiempos para salir de esta barriada y para llegar en la tardes. Igualmente, tienen que poner ojo al cristo porque salieron los buses grandes y ahora llegaron los “coaster” piratas, lo que no ha gustado a los dueños de las neveras.El que se muestra convencido que logrará un cargo en la junta directiva de Cambio Democrático (CD) es el actual alcalde por el distrito de San Miguelito, Gerald Cumberbacht.Cumberbacht es aspirante a la subsecretaría de finanzas de este partido y es la primera vez que se postula a un cargo directivo. Tiene varias semanas pulseando por los votos.Los jóvenes qué están organizando una concentración ante la Procuraduría General el próximo 23 de enero, dicen que ya no pedirán solamente la lista de los coimeados de Odebrecht sino también la del caso Blue Apple. Ese mismo día habrá una concentración paralela en defensa de las investigaciones del Ministerio Público (MP).Varios empleados de una empresa que tiene el servicio privado (tercerizado) de la limpieza en la Cancillería, aseguran que esta quincena les llegó sin el ajuste del salario mínimo y que les deconstaron el 1 y 9 de enero, porque ese día no abrieron (por ser feriado y de luto). Los ministros de Trabajo y Relaciones Exteriores a investigar.El diputado Mario Lazarus (CD-Colón) volvió a la Asamblea Nacional, dos semanas después del atropello y muerte de una adolescente cuando iba hacia su residencia. La Corte ordenó una investigación que puede terminar en un juicio si se tienen elementos que prueben que el diputado actuó con negligencia.

