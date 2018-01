Tejemeneje de 17 de enero de 2018 Escrito por Redacción Web. 17 Enero 2018 Publicado en Tejemeneje

El exviceministro Iván Zarak es de una sola pieza. Sus comentarios en twitter son duros y directos. Escribó que “el contenido de TV es pura basura, pero los programas de supuestos artistas en youtube son 100 veces peor. Pobres adolescentes consumen esa basura de una manera sorprendente”. Fue un escrito demoledor y explosivo.Según los diputados, de todos los partidos políticos, los números no le cuadran al oficialismo para que se ratifique a las dos candidatas a la Corte Suprema de Justicia. Como va el asunto, la votación en el pleno se dará después del 22 de enero. ¿Habrá un plan “B” para lograr que Zuleika y Ana lleguen a la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”.Llamas al Ministerio de Educación para pedir las cifras de los fracasos escolares y todavía no las tienen. Pides un informe oficial sobre el plan de reparación de las escuelas en mal estado y no lo tienen. ¿O están escondiendo la información o hay una soberana improvisación casi del tamaño de un estadio olímpico? ¿Quién tiene la culpa de esta falta de informes?Los transportistas de la ruta David-Boquete dicen que el aumento de $1.75 a $2.50 del pasaje, después de las 9 de la noche, en días de feria o en feriados es porque son “viajes especiales”. La misma tarifa ilegal y abusiva también se la cobran a los niños y adultos mayores. Es hora que las autoridades actúen para evitar que aumenten los abusos.Los grupos profamilia que se oponen al matrimonio entre personas del tercer sexo no se mostraron muy felices con una declaración de la Vicepresidenta y Canciller, Isabel Saint Malo que pareciera inclinarse a favorecer los matrimonios entre hombres y hombres y mujeres con mujeres. El tema sigue siendo polémico y divide a la sociedad panameña.El expresidente de la Asamblea Nacional y diputado del PRD, Elías Castillo, dijo ayer que la bancada panameñista está dilatando el proceso de ratificación o rechazo de las dos nuevas magistradas a la Corte Suprema de Justicia. Aseguró que como no tienen los votos, están ganando tiempo desde diciembre.La elección de las autoridades tradicionales en la Comarca Ngäbe Buglé han sido denunciadas por un supuesto fraude electoral a gran escala. Al menos 16 candidatos a caciques firmaron un documento, en Nole Duima donde exigen que los resultados, no a avalados ni supervisados por el Tribunal Electoral, sean todos, anulados.Katleen Levy le dijo a Álvaro Alvarado de Telemetro que ella seguirá bailando el perreo porque es joven y le gusta divertirse y porque no es un pecado. Al menos Panky Soto se dio cuenta que el perreo es un baile chabacano y vulgar. El resto que quede en manos y la evaluación de los electores, sobre que quieren para sus circuitos electorales.Cuando al diputado, del MOLIRENA y exgobernador de Chiriquí, Miguel Fanovich, le entra el “beriberi” dialéctico, sube el tono de su discurso y parece que se va a paralizar con un infarto, una nutrida barra lo aplaude y lo respalda en coro. Fanovich mira, entonces,a la barra para ver si sueltan un par de aplausos y lo hacen.

