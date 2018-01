Tejemeneje de 16 de diciembre de 2018 Escrito por Redacción Web. 16 Enero 2018 Publicado en Tejemeneje

La Procuradura Kenia Porcell dijo que se hará pública la audiencia donde se dieron los nombres naturales y jurídicos de los involucrados en la trama del caso Odebrecht.Anunció que presentará una ley para que haya una excepeción para poder revelar la información sobre los casos de corrupción y enriquecimiento ilícito.Los diputados, en vez de estar proponiendo la ley del sancocho o del pindín, tienen que meterse de cabeza en el asunto de los medicamentos. Hay fármacos que cuestan hasta un 70% más que su valor en España, Estados Unidos, Colombia, México o Centroamérica. La salud y el bolsillo de los ciudadanos debe ser una prioridad.El exvicepresidente de la república y exdiputado, Arturo Vallarino Bartuano, quien respalda a la facción de Rómulo Roux en Cambio Democrático (CD), propuso que al expresidente Ricardo Martinelli se le nombre presidente emérito o vitalicio. Por supuesto que eso no fue de mucho agrado para la facción llamada martinelista.Dicen y aseguran que “Dani” podría ser parte de una campaña en contra del empresario e inversionista José Dapelo, en las redes sociales. Este funcionario es un goloso de lla calumnia y varias veces ha sido señalado como miembro de un “call center” que tiene como mala costumbre atacar con infundios a terceros. Cuidado con el abuso.Alma Lorena Cortés queda involucrada en otra polémica, ahora con Giselle Burillo y Carlos Zavala, a quienes pidió que desistan de sus candidaturas a la secretaría general de CD por que los considera unos verdaderos “quinta columnas” y ella es la que se merece el puesto. El “patrás” de Giselle y Carlos fue para nocaut en el primer asalto.Un grupo de residentes de Broklincito le lanzaron un reto al ministro de la Vivienda, Mario Etchelecu: que les encuentre un cuarto o apartamento que se pueda alquilar con $200 al mes, cantidad de dinero que les dará el MIVI por mudarlos mientras construye un moderno proyecto de vivienda social.Mario, di algo, pero pronto.Desde la Defensoría del Pueblo (Ia entidad de defensa de los derechos humanos más invisible de la región) mandan a decir que el funcionario actual que llaman “Ombudsman” está preocupado por el uso del Taser en la Policía. Las denuncias de los afectados por las inundaciones en Colón, el caso de Broklincito y otros problemas no le quitan mucho el sueño al señor.Eso de los transportistas de aumentar la tarifa, sin estudio alguno ni aprobación de la ATTT, de la ruta entre David y Boquete de $1.75 a $2.50 además de ser un abuso se podría constituir en un robo disimiulado. Argumentar que es por los feriados, ferias y en las noches es un argumento que viola todas las diposiciones conocidas.A los que vieron en el congresillo político del opositor PRD fueron al exdiputado Yasir Purcait y al representante de corregimiento y CDN de Calidonia y el circuito, Ramón Asbhy Shial. Como los vieron a los dos, conversando con los delegados, un grupo de estos le dijo a Purcait que por qué no participaba de lleno en la primaria presidencial. ¿Se atreverá a lanzarse?

