Tejemeneje de 15 de enero de 2018 Escrito por Redacción. 15 Enero 2018 Publicado en Tejemeneje

La paja en el ojo ajenoEl ministro de Seguridad, Alexis Bethancour, se quejó de algunos titulares y fotos de los medios impresos por la actividad criminal en Chiriquí. En vez de lamentar el enfoque mediático se debe preguntar ¿por qué está errando y fallando la estrategia comunicacional e informativa en materia de seguridad y combate a la criminalidad?Otro frente de polémicaLa Corte Interamericana de los Derechos Humanos quiere que toda Centroamérica apruebe el matrimonio entre hombres y hombres y mujeres entre mujeres. El país está dividido y la Corte Suprema de Justicia no parece dispuesta a respaldar la petición. Una gran mayoría se ha pronunciado en contra y un sector importante a favor.Para Miguel Mayo y MartizSi Panamá está escaso de médicos especialistas, odontólogos, ginecólogos y nefrólogos, ¿por qué no se reúnen con todas las dirigencias médicas para lograr un acuerdo que permita contratar a los extranjeros, principalmente de Venezuela, que están en Panamá y no pueden ejercer por las estrictas normas que hay?Vaya preocupación que tieneSegún la TV, al señor que dicen es “defensor del pueblo” le preocupa que la policía use el Taser para anular a los borrachos impertinentes, maleantes y sospechosos agresivos. Para ir a Colón y ver qué pasa con las inundaciones y pronunciarse o a favor de la familia que sufre porque su hija murió atropellada por un diputado, cero bolero. Horror !!!Vocabulario que supera lo políticoResulta que la colonense Dundusuá usa un lenguaje respetuoso cuando habla con otros. Sorprende el video donde se escucha a una jóven de la sociedad civil de nombre Irma Planells utilizando palabras que en la casa están prohibidas. En el video no se refiere muy bien del grupo “de Chollywood” que apoyó las protestas.El meneo es el meneoLo que la diputada Katleen Levy del panameñismo sí ha demostrado es que le gusta divertirse y bailar con un meneo sensual. Parace que la nueva forma de hacer política no es tener un discurso elocuente, una dialéctica e ideológica profunda o un listado de leyes aprobadas. ¿La rumba y la taquilla darán más votos que todo lo demás? Otro que se meneaba era Panky Soto.Quieren ver a Jorge en ColónLos comerciantes afectados por los trabajos de revitalización del Casco Antiguo de la Ciudad de Colón le están pidiendo al Secretario de Metas, Jorge González, que vaya al terreno de trabajo para que descubra qué se está haciendo bien y qué no se hace bien. Aseguran que sus explicaciones y optimismo no son las que ellos están viviendo.Mándenlo al gimnasio,urgenteEse agente del SPI que fue tirado al piso, dos veces, por un usuario del Parque Omar, cuando era conducido da vergüenza. Lo primero es aplicarle un cuadro y lo segundo hay que mandarlo a entrenamiento nuevamente, hacer ejercicios, correr y aprender defensa personal y llaves de lucha libre. Agentes blandengues no dan confianza.No perdió el tiempoLa periodista, exrepresentante de corregimiento de Bella Vista, exdiputada y exgobernadora. Omaira Correa (Mayín) fue entrevistada la semana pasada por el periodista “Camilo” en CNN en español. Fue un respado a su exitosa trayectoria donde se destacó el programa “Esa Cabellera Blanca”. Ella, política hasta el tuétano, aprovechó el lugar para criticar al gobierno del presidente Juan Carlos Varela.

Imprimir Correo electrónico