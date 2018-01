Tejemeneje de 12 de enero de 2018 Escrito por Redacción Web. 12 Enero 2018 Publicado en Tejemeneje

El laberinto del diputado Quirós

El diputado Luis Eduardo Quirós está empantanado en la Comisión de Credenciales. El lunes 15 de enero comenzarán las consultas sobre las nuevas magistradas y ya hay 58 oradores inscritos. La pelonera ha sido de 5 a 1, hasta hoy. Y muchos de los que han opinado son conocidos abogados defensores en casos de presunta corrupción.

Policías convocan a concentración

Un grupo de policías retirados están convocando a una protesta y concentración frente a la sede del SENAN, el 19 de febrero, a las 9:00 AM. Alegan que les deben prestaciones laborales que han caído en oídos sordos en el Ministerio de Seguridad. Exigen también homologación de salarios para los oficiales medios y otros cargos.

Rosendo quiere pelear en Corte Suprema

El Director de la Caja del Seguro Social (Alfredo Martiz) le respondió al veterano abogado, Rosendo Rivera, quien amenazó a nombre del laboratorio Aurochem, con una demanda por el lío del Lisinopril. Según Miranda, el producto de la compañía que representa (genérico) es de calidad, no representa peligros a la salud y lo han demonizado.

Alfonso le responde a Yakarta

La abogada Yakarta Ríos escribió en Twitter: “El 9 de enero tiene una ley, la 118 de 2013 que limita los actos públicos a Conmemoración y Recordación, prohibiendo cualquier actividad ajena a la gesta patriótica, debieron informar a los ciudadanos antes de infringir la ley”. Alfonso Fraguela le contestó: “ Nos tendrán que meter presos a todos los que estuvimos protestando en la Cinta Costera”. Ataja eso.

Planes del INAC para el 2018

Enero se está acabando y todavía no se conoce cuál es la programación cultural y de inversiones que programó el Instituto Nacional de Cultura (INAC) para el 2018. Pareciera que la institución no tiene cabeza porque no se sabe con mucha certeza quién la dirige o quién tiene la vocería. La cultura no puede andar a la deriva o en procesión.

Desde la feria de La Chorrera

Sería bueno saber qué está pasando con unos terrenos de la feria de La Chorrera, que la entidad cívica, descrubrió que son manejados por terceros sin que se tengan detalles de contratos a largo plazo. Ojalá que el asunto se aclare, se resuelva a favor de la feria y los chorreranos y que no intervengan los padrinazgos de carácter político.

Manolo quiere ser diputado

El periodista Manuel Álvarez Cedeño (58 años), en el pasado periodista del INAC, ATP, La Prensa, TMR-13, AFP, Radio Panamá y La Contraloría General, confirmó que busca las firmas para ser candidato a diputado independiente por Chame. En los últimos años, Álvarez se ha dedicado al periodismo y a comentarios sobre deportes.

Atraco a mano armada

¿Por qué la Metformina en la marca Kombiglyse XR, receta para los diabéticos, cuesta en una farmacia, unos 34 dólares la caja de 28 tabletas y en otra hasta 64 dólares. La falta de una legislación a favor del consumidor permite que se abuse con los pacientes. La ACODECO tiene que comenzar a mirar qué está pasando.

En el Manolo de Obarrio

Al que vieron en el Manolo de Obarrio fue a Juan Carlos Navarro. Llegó a pie y conversó por varios minutos con los veteranos periodistas Euclides Corro, Erich Rodríguez, (padre e hijo), José Luis Gil y James Aparicio. Le pagaron el desayuno porque dijo que está en la lama, y luego se fue a una esquina para otra tertulia con Héctor Alemán.

