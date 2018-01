Tejemeneje de 10 de enero de 2018 Escrito por Redacción Web. 10 Enero 2018 Publicado en Tejemeneje

El excandidato presidencial y sindicalista Genaro López quedó envuelto en un accidente de tráfico porque dice la televisión estaba hasta “la tuza”. Colisionó un vehículo por detrás y tres personas están lesionadas. Su carro fue al corral, le retiraron la licencia y casi, pero casi, rompe el alcoholímetro. La próxima vez que use plataformas como Uber o Cabify.La Autoridad del Turismo, el Ministerio de la Vivienda y hasta la Procuraduría tienen que poner a sus investigadores ojo al cristo. Se están denunciando casos de hospedajes clandestinos en Brisas del Golf, Cerro Viento y San Antonio. En Brisas del Golf el parque está ocupado por toda clase de comercios y el parque es de los vecinos.El alcalde capitalino, José Isabel Blandón, le metio un jab político a su copartidario y rival en la próxima primaria presidencial panameñista, el ministro de la vivienda Mario Etchelecu. Dijo que el oficialismo necesita un candidato con experiencia y él tiene y le sobra lo que a Etchelecu le falta. Casi dijo que con él ganan y con el otro no van ni a la esquina.Dos sectores con consignas que coinciden se concentraron ayer en el Instituto Nacional y el Centro Ascanio Arosemena y la Cinta Costera.El acto para recordar a los mártires del 9,10,11 de enero de 1964 tuvo un tinte más político y el de la Cinta Costera más cívico. Empero, ambos grupos coincidieron en identificar a la corrupción como el adversario.Hoy se informará sobre un plan de distribución masiva del CEPADEM que le está dando dolor de cabeza al Ministerio de Economía y Finanzas y muchas molestias a los que recibirán el beneficio. A pesar del esfuerzo que realizan el MEF y la CSS, las imprecisiones y demoras están generando opiniones no muy favorables entre los jubilados.El veterano dirigente político, Ramiro Vásquez Chambonet se encuentra en franca recuperación tras ser asaltado en su residencia de Altos de Curundu y apuñalado en la cabeza. Ideólogo político, relevante miembro de la desaparecida “tendencia” del PRD y uno de los fundadores de la coalición socialdemócrata, continúa en el Hospital Santa Fé.El expresidente del Parlatino y la Asamblea Nacional Elías Castillo se recupera poco a poco de una cirugía y un tratamiento al que fue sometido el año pasado. Comenzó a trabajar a media máquina, evitando lo más que pueda los estremecimientos del trabajo como diputado de la república. Es un veterano de la política nacional, partidista y también legislativa.El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, se tomó unos días para realizar un viaje la exterior y lo primero que informó es que todos los gastos los paga con su dinero, con fondos propios. Díaz estará fuera unos días días y será reemplazado por su suplente. La Corte tiene pendiente elegir la su nueva junta directiva.La concentración de ayer, convocada por Ubaldo Davis y otros jóvenes, en la Cinta Costera fue un ejemplo de civismo. Lo peligro es decir que el 23 de enero, al mediodía, van a cercar la Procuraduría para que les den la lista de los “coimeados” por Odebrecht. El civismo se pierde cuando se pasa la raya de lo legal o cae en ilegal. Cuidado con perder el control.

