Tejemeneje de 5 de enero de 2018

Como estamos en los tiempos de las bolas, ahora se menciona al diplomático y abogado Fernando Berguido, como posible candidato a la Corte Suprema de Justicia, en caso que naufraguen las dos candidaturas presentadas o una de ellas. Berguido fue presidente de La Prensa y embajador en Italia.Los que están metidos en el mundo de los medicamentos, aseguran que la prohibición del Lisinopril en tableta, en el Seguro, intensificó la guerra a muerte, tipo Siria, que tienen las casas farmacéuticas por el control de las licitaciones millonarias en el Estado.El Dr. Alfredo Martiz lanzó una dura advertencia a los tramposos en la Caja del Seguro Social por estar falsificando documentos. La Asamblea debe examinar la ley de esta entidad que impide que las destituciones de los malos funcionarios o las sanciones tengan un rápido efecto.El diputado por el Partido Popular y presidente de esta organización política oficialista, Juan Carlos Arango, tiene dudas sobre la ratificación de Ana y Zuleika. Inclusive dejó en vilo las apuestas porque no se comprometió con un voto en firme para ambas.Primero fue la modelo que grabó un video para decir que no comía sobras, burlándose de otros y ahora una cantante de reggae con una canción picante bailando con menores de edad que dijo estaban “activados”. El cerebro se hizo para usarlo, no para poner a dormir.El expresidente Ricardo Martinelli reveló, en su cuenta Twitter, que si gana la pelea para evitar la extradición desde Estados Unidos, vendrá al país para enfrentar los casos que le armaron en la justicia. No dio detalles, pero es la primera vez que habla de esa posibilidad.Uno de los fundadores de MOVIN, el empresario exdemocristiano, Temi De Obaldía dijo en Twitter que: “ todavía no tenemos a ningún llamado a juicio por casos de corrupción y por lo tanto, a ninguno debidamente condenado” y estamos en 2018.El abogado y exdirector de la Policía Nacional, Ebrahim Asvat, informó en su cuenta Twitter (@easvat) que Lucía Touzard salió de la Lista Clinton de las OFAC, pero “sin disculpas ni explicaciones”. Touzar es abogada del grupo WISA, afectado por la Lista Clinton desde 2017.No ha terminado la polémica del video donde aparece la exministra Alma Lorena Cortés, repeleando con palabras de grueso calibre a un vecino y comenzó a circular un audio donde la presidenta encargada de CD regaña a un tal Hugo, de su partido y menciona a un Félix. ¿Serán Polo y Moulanier?Una usuaria de los corredores Norte y Sur que rompió una barrera para no pagar y que debe más de $2000 dólares podría ir a juicio por un delito contra el patrimonio. Cientos de personas usan las dos autopistas y no pagan por lo que también podría ir a los estrados.Entre los diputados panameñistas aseguran que ya tienen los 21 diputados que necesitan para aprobar a las dos nuevas magistradas a la Corte Suprema. Hablan de 12 diputados de un lado y de 9 diputados del otro. El PRD y CD lo niega. Cuando voten se sabrá la verdad.En el Tribunal Electoral aparecen dos nombres conocidos comunicadores que aspiran a ser candidatos a diputados por libre. Uno es Judy Meana, la expresentadora de noticias y el otro es Manolo Álvarez Cedeño. ¿Será el mismo?

