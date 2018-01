Tejemeneje de 4 de enero de 2018 Escrito por Redacción Web. 04 Enero 2018 Publicado en Tejemeneje

Como Uber tiene que cumplir con normas panameñas para dar el servicio y sus conductores tienen seguir lo que exige la ley, la empresa de servicio de transporte dijo que posiblemente aumentará el costo del servicio. Castigar a los usuarios porque les piden que cumplan con la ley panameña no parece ser una sabia decisión comercial.En la Asamblea dicen que si la elección para escoger a las magistradas fuera hoy, solo una, Ana Lucrecia, tendría los votos. El asunto es con Zuleika Moore, que lo más seguro tendrá que espera hasta después del 21 de enero para ver si logra los votos que le hacen falta.La recuperación del magistrado de la Corte, Luis Ramón Fábrega, sometido a una cirugía del corazón, será de unos dos meses. El togado se somete a los exámenes médicos rutinarios y terapias propias de la intervención quirúrgica. Fábrega está cubierto por su suplente.Si Ana Lucrecia Tovar de Zarak y Zuleika Moore no son ratificadas para ocupar los cargos vacantes en la Corte, hay sectores del oficialismo que están mencionando los nombres del Procurador General de la Administración, Rigoberto González Montenegro y al Fiscal General de Cuentas, Guido Rodríguez Lugari. ¿What?Las cámaras de videovigilancia del Municipio de Panamá deben ampliarse a otros corregimientos y los principales municipios del país tienen que copiar el modelo. Tienen mucho dinero de la descentralización que pueden usar para mejorar la seguridad.El Banco de la Familia Panameña y Zambo están de celebración. Las cifras del 2017 que reflejan el desempeño fue de las mejores en los últimos 20 años. La Caja de Ahorros tiene como Gerente al experimentado banquero Mario Rojas. Lo que viene ahora son los ahorros de navidad, los ahorros regulares y las hipotecas.El veterano periodista Ricardo Laviery está estrenándose en el equipo de comunicación del aspirante presidencial del PRD, Laurentino Cortizo (Nito). Laviery, con amplia experiencia en la prensa escrita y radial, fue por diez años el responsable de prensa del Municipio de Panamá y estuvo en la pasada campaña de Juan Carlos Varela.No se trata del periodista Aqulino Ortega Luna, sino del hospital Aquilino Tejeira. Se rumora que en una licitación el sobrino político ayudó, favoreció o se inclinó por el tío político. Los afectados están pidiéndole a Contrataciones Públicas y a Transparencia pelar el ojo.Diógenes Sánchez, el Secretario General de la Asociación de Profesores, anda con un rejo. Le reclamó a la ministra de Educación, Marcela Paredes, de que todavía no tenga la cifra de los alumnos reprobados, que él cree supera los 40,000 estudiantes. Lo recomendable es que hablen con la verdad para evitar malas interpretaciones.El empresario Andrés Farrugia fue a Telemetro y declaró al periodista Álvaro Alvarado que no es la primera vez que tiene problemas con la exministra Alma Cortés, en San Carlos. Dijo que los residentes se quejaron porque quemaban fuegos artificiales prohibidos.Se llaman Partido del Pueblo, pero no tienen esa categoría, no están inscribiéndose ni hacen vida partidista. El antiguo Partido Comunista emitió un extenso comunicado sobre el nombramiento de dos magistradas firmado por Moisés Carrasquilla y Rolando Carrasquilla.El activista social, periodista y dirigente de los derechos humanos, el abogado Miguel Antonio Bernal está promoviendo la creación de un frente único de las candidaturas independientes, para todos los cargos. La fórmula no está clara, pero ya se están produciendo conversaciones entre varios aspirantes a las elecciones de 2019.

