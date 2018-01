Tejemeneje de 3 de enero de 2018 Escrito por Redacción Web. 03 Enero 2018 Publicado en Tejemeneje

Circula un video donde la presidenta encargada de CD, la exministra Alma Cortés le lanza un artillería verbal de grueso contenido a un vecino. Lo dicho no es ejemplo para una figura de la importancia de la exministra. Ojalá que impere la sensatez entre la clase política para que se imponga el sentido común y no los insultos a rienda suelta.La exministra Alma Cortés explicó el incidente que circula en un video. Dice que es un asunto vecinal con Andrés Farrugia, el cual data de hace 3 años. Lo acusó de ser un “adepto” del gobierno y de haber ofendido a sus hijos, nieta e invitados por ser CD y lanzaban fuegos artificiales. “Se encontró una leona defendiendo a sus cachorros”, aseguró.Un grupo de camioneros está denunciando que el municipio de Colón le cobrá a los camiones de reparto de mercancía. un permiso para poder entregar productos en el distrito. El que no tiene el documento es multado con veinticinco balboas. Aseguran que quien cobra el impuesto es la dirección de ornato del municipio de Colón. ¿Será?El presidente del Panameñismo y diputado, José Luis Varela (Popi) colgó en su cuenta Twitter una noticia de TVN-2 con unas declaraciones del Secretario General del PRD y diputado, Pedro Miguel González con el comentario: “ Seguro si le ofrecen un magistrado se armaría la misma alianza 2015-2016, pero eso no va a pasar. Llevémosla a votación!El abogado Donaldo Souza, uno de los voceros de Ciudadanos Contra la Corrupción (CCI) dijo que la organización avala todos los eventos que se realizarán el próximo 9 de enero: los movimientos de recordación de los mártires del 9 y 10 de enero de 1964 y la convocada por un grupo de jóvenes contra la corrupción en la Cinta Costera. Pidió apoyarlos.La presidenta de la Asamblea Nacional lanzó la ruta y la mayoría de los diputados, preocupados por la Corte Suprema de Justicia, no pusieron atención. Habló de la necesidad de una reforma constitucional. ¿Será en dos periodos diferentes, un referéndum o a través de una Asamblea Nacional Constituyente? Amanecerá y sabremos.El diputado Mario Miller dice que el único líder del CD es el expresidente Ricardo Martinelli, pero que no puede dirigir el partido político desde el exterior. Aseguró que no hay división negándose a aceptar que hay dos facciones en pugna, una martinelista la otra romulista. Insistió que Rómulo Roux es el único que puede conducir y dirigir a los CDs.Los residentes de Don Bosco, Juan Díaz, se preguntan ¿por qué cerraron el cuartel que daba seguridad y apoyaba la rondas diarias? Los maleantes lo saben y ya están haciendo de las suyas. El cuartel servía como contención a los malandrínes que acechan a la gente buena, que vive en esta importante comunidad residencial.El vocero del expresidente Ricardo Martinelli y exsecretario de Comunicación del Estado, Luis Eduardo Camacho, aseguró que el exmandatario se siente “optimista” sobre la audiencia que tendrá el 16 de enero, en Miami, la cual puede determinar el rumbo del proceso de extradición que lo tiene bajo detención desde junio pasado.El expresidente de la Asamblea Nacional y diputado, Adolfo Valderrama (Beby) se volvió pitoniso político y aseguró que el gobernante partido Panameñista ganará las elecciones generales del 2019. Desde 1990, ningún partido político o coalición de partidos ha logrado repetir en el poder. Esa tradición parece que es muy firme.Algo pasó el fin de semana porque los SPI dicen que además del bono había otra bonificación que siempre les viene de Palacio, a fin de año. Ellos mismos aseguran que alguien recomendó que la donarán a una organización no gubernamental y eso no les gustó para nada. El Director de la entidad de prestar atención a estos desacuerdos.Un terrible mal ejemplo de falta de civismo y de responsabilidad está dando el diputado de CD, Mario Lázarus, en el caso del accidente vehícular donde atropelló a una adolescente, abandonó la escena y siendo médico de profesión no asistió a la hoy difunda. El político ha evitado dar la cara y eso alimenta las especulaciones y el dolor de una humilde familia colonense.

