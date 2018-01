Tejemeneje de 2 de enero de 2018 Escrito por Redacción Web. 02 Enero 2018 Publicado en Tejemeneje

Al diputado panameñista, Luis Eduardo Quirós, presidente de la Comisión de Credenciales le dieron la papa caliente que nadie quería: la ratificación de la dos candidatas a magistradas a la Corte Suprema de Justicia. Armaron el listado de ciudadanos y organizaciones a favor y en contra y el asunto fue de 10 en contra y uno a favor. ¿Gol?Entre los diputados aseguran que la estrategia del oficialismo, en la Asamblea Nacional, es llevar la elección de las dos magistradas, hasta después del próximo 21 de enero, o sea día posteriores a la Convención Nacional del partido Cambio Democrático (CD). El diputado de CD que vote con la propuesta actual se corre el riegos de “nana nina”.Un gran número de representantes de corregimiento de la provincia de Chiriquí, dicen que no recibieron el tradicional bono de $10,000 para actos del día de la madre y navidad y que el asalto a la casa del gobernador, Hugo Méndez, terminó de jorobar la cosa. Para el año 2017 debe realizar rifas, matanzas y actividades para recoger los fondos.El diputado del Molirena, Miguel Fanovich, quien fue gobernador de la provincia de Chiriquí, está examinando la posibilidad de lanzarse con su partido y otra fuerzas como candidato a alcalde por David. Tendría que enfrentar al actual alcalde Francisco Vigil Chavarría del PRD y posiblmente al actual gobernador Hugo Méndez del panameñismo.A partir del 1 de enero, entró en vigencia el nuevo salario mínimo. En el transcurso de la semanas sabremos si tiene un efecto inflacionario, si influye en el costo de vida, si hay despidos o si se traduce en mayor gasto y consumo de los beneficiados. Faltan campañas de ahorro para que los ciudadanos no se gasten el dinero en lo que no es urgente.Este miércoles, 3 de enero (mañana), el dirigente político, exministro de agricultura, exdiputado y también aspirante a participar en la primaria presidencial del PRD, Laurentino “Nito” Cortizo hará un pronunciamiento al país.El evento inciará a las 6:00 PM en el Hotel Miramar. Los temas se relacionan con la agenda nacional.La especulación continúa en el PRD, sobre la posibilidad que el exvicepresidente y exministro de relaciones exteriores, Samuel Lewis Navarro anuncie su aspiración a participar en la primaria presidencial de su partido. Diversas fuentes aseguraron que está listo para arrancar los motores, pero no será en enero. ¿Será en febrero?El nueve de enero hay varias convocatorias. Las que recuerdan a los mártires y héroes del 9 y 10 de enero de 1964 y tienen diversos organizadores. Y la otra que la encabeza el empresario y productor Ubaldo Davis de La Cáscara, contra la corrupción. Todas válidas aunque dividan las opiniones. La tolerancia es lo que debe imperar.El empresario Riccardo Francolini quien quiere ser candidato presidencial por Cambio Democrático (CD) y además Secretario de Finanzas de este partido, colgó un mensaje en sus redes que dice: “La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia”. dijo que su credo es “lealtad para quien te dio la mano sin pensarlo dos veces”.Si los aspirantes a candidatos presidenciales por los partidos políticos tienen muchas limitaciones, porque podrían caer en proselitismo político, ¿por qué no hay una regulación para los independientes o por libre postulación? Algunos tienen programas de radio, asistencias a la televisión y hasta segmentos para hacer proselitismo abierto.El comunicador social y locutor, el veterano dirigente panameñista, Juan Moya (Juan Bau en la radio) ya no quiere ser diputado suplente. Está quemando suela en le circuito del cual fue electo como segundo del exministro de comercio Melitón Arrocha. Desde que Arrocha llegó a la Asamblea, tiene a Moya en una esquina y en un segundo plano.Les queman la cárcel vieja y el cuartel de policía nacional, se meten y roban en la casa del gobernador, Hugo Méndez y los criminales y los gatilleros andan sembrando el terror en Chiriquí, es una traducción de que algo no está funcionando en la política de seguridad para la provincia. Los jefes de la seguridad deben tener metas o deben cambiarlos.

