Tejemeneje de 29 de diciembre de 2017 Escrito por Redacción Web. 29 Diciembre 2017 Publicado en Tejemeneje

Cuando se pierde la cabeza

La terrible dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela sigue con sus desatinos. El demencial gobierno chavista culpa a Portugal porque no llegaron cacareados perniles importados que el gobierno dice había comprado y hasta culpan a Estados Unidos por los apagones. Cada día que pasa el régimen está más debilitado y acorrolado.

Sabias palabras de un abogado

El abogado y comunicador social, el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela dijo, con bastante sinceridad y sabiduría que su oposición a la designación de dos nuevas magistradas a la Corte Suprema de Justicia no significa que sea un enemigo declarado del gobierno porque su actitud es cívica y punto.

Fue un lleno completo

Ministros y fiscales estuvieron ayer en la Comisión de Credenciales para hacerle barra a las dos abogadas designadas para la Corte Suprema de Justicia. El Gobierno muestra músculo y la oposición ajusta sus votos para evitar que sean ratificadas. Los abogados se dividen en opiniones sobre si es legal que los ministros y los fiscales estén presentes.

Diferencias que son muy notorias

A Rafael Guardia, el del PAN, lo condenaron a 5 años de prisión y hubo un cuestionado acuerdo de pena. El fue presentado como la cabeza de una operación de corrupción con fondos públicos, pero a un ciudadano lo condenaron a 15 años por el robo a tres pacientes en el cuarto de urgencias de la policlínica Manuel María Valdés. Vaya diferencia entre un caso y otro.

Se desató la guerra sucia

En Cambio Democrático (CD) no hay tregua. Los viejos tuitscenters y callcenters que se hicieron famosos en la pasada administración se activaron para tratar de apolismar a más de un rival. Al que más palo le están dando con memes, conversaciones falsas en whatsapp, acusaciones de todo tipo y fotos trucadas, es a Rómulo Roux.

La explicación de Ayú Prado

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado Canals, dijo a TVN-2 que el 2 de enero, no es obligatorio elegir la nueva junta directiva. Siendo así, podría ocurrir que la Comisión de Credenciales de la Asamblea, integrada por nueve diputados ratifique a las dos magistradas propuestas y el pleno se realizaría en enero próximo.

Vice y Canciller reacciona

La vicepresidenta y canciller, Isabel Saint Malo, le contestó al abogado Ebrahím Asvat por afirmar que Panamá mudaría su embajada a Jerusalén. “Señor @esavat usted es una persona preparada. Le ruego no difundir falsedades que usted no ha confirmado. Lo que usted indica no es cierto”. Luego se puso a disposición del conocido jurista.

Diputado suplente en problemas

La Corte Suprema de Justicia inició ayer un proceso contra un diputado suplente que identificó como DPO por un caso penal contra su esposa. Aunque la víctima renunció a la defensa y quiso desestimar la denuncia, su pretensión no anuló el proceso. El caso, que es el primero para un político, continuará de acuerdo a lo que establece la Constitución.

La denuncia de Arnulfo Arias

En estos tiempos de polémica y debate en la Asamblea Nacional llama la atención que hayan desempolvado una denuncia del abogado Arnulfo Arias Madrid contra la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego y otros diputados. En política, la máxima es la sospecha y lo más seguro acertarás. ¿Quién fue el que dijo yo maestro este nuevo caso?

Les van a dar un toque eléctrico

El director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, dijo que los agentes fueron autorizados a utilizar pistolas de electrochoque o choques eléctricos, llamadas Taser. Se cree que serán usadas contra los que beben de más y se ponen agresivos con los policías. La entidad debería advertirlo y tener un reglamento sobre el uso de esta pistola.

Estuvo y no estuvo

El comisionado de la Policía Nacional, Javier Fanunco, estuvo en la conferencia de prensa que se realizó ayer en la entidad con todos los organismos de seguridad. Sin embargo, se le vio en una esquina, sin mezclarse con el resto de las autoridades. La Policía lo retiró de la Dirección de Operaciones del Tránsito y no se dabe dónde lo tienen.

El tuiter de Roberto Eisenmann

El empresario Roberto Eisenmann, escribió un mensaje en su twitter donde cuestiona las reacciones por el salario mínimo diciendo: “No resisto la lloradera de mis colegas empresarios con el aumento del salario mínimo! Mismo cuento ridículo cada dos años! Todo aumento va al consumo lo cual aumenta las ventas... y las utilidades! ¡A trabajar!

