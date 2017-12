Tejemeneje de 28 de diciembre de 2017 Escrito por Redacción Web. 28 Diciembre 2017 Publicado en Tejemeneje

¿Se aumentaron los gastos?

Desde David, Chiriquí, mandaron a decir que los representantes de corregimiento del principal distrito de la provincia, decidieron, por amplia mayoría aumentar (incrementar, elevar) de $3,000 a 3,500 por mes la cantidad de dinero que reciben para gastos de representación. El alcalde Francisco Vigil tendrá que informar cómo impactará en el presupuesto del 2018.

Magistrado Zamorano aclara

El Magistrado Abel Augusto Zamorano aclaró ayer que no es fiscal en el expediente abierto al diputado del PRD, Alfredo “Fello” Pérez. No dio detalles pero reveló que es el Magistrado Efrén Tello quien actuará como fiscal y el Magistrado presidente de la Corte, José Ayú Prado como Magistrado de Garantías. Lo demás es pura especulación.

Desde las diez de la mañana

El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS) convocó para hoy a las 10:00 AM, a una concentración en los alrededores de la Asamblea Nacional para oponerse a la recomendación del Órgano Ejecutivo de dos magistradas a la Corte Suprema de Justicia. La decisión debe adoptarse antes del 31.

Mandaron a la caballería

Es la primera vez, desde 1990, que el nombramiento de dos magistrados a la Corte Suprema, elevan el tono y la atención nacional. Estuvieron presentes ayer, defendiendo las designaciones oficiales de dos magistradas, la Vicepresidenta y Canciller, Isabel Saint Malo de Alvarado y el ministro de la presidencia Álvaro Alemán.

Venezolana en la estafa

Un número importante de venezolanos, radicados en Panamá, han sido estafados por una ciudadana venezolana que vive aquí y ofrece el supuesto servicio de llevar encomiendas y dinero, en Bolívares, y cuando lo recibe todo se desaparecere. Una investigación se adelanta para determinar si es una operación individual o de un grupo.

Eso no me consta

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, confirmó que su bancada votará por la no ratificación de las dos abogadas designadas para la Corte Suprema de Justicia, tal como está consignado en un comunicado. Aseguró que a ella no le consta que se estén produciendo torceduras de brazos, desde el gobierno.

Se terminó el plan B en CD

Previendo que el expresidente Ricardo Martinelli podría ser impugnado para evitar que fuera candidato a presidente en Cambio Democrático, su hermano, el empresario Mario Martinelli Berrocal presentó su candidatura al mismo cargo. Como la impugnación no apareció, ni existió Mario desistió y le pidió lo mismo a su rival, Rómulo Roux.

La información que no se conoce

Excepto por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el resto de los sitios digitales del sector oficial, dedicados a la agricultura y al campo son una suerte de abandono. Tanto dinero que se gasta el Estado en páginas webs y la información oficial es escasa, vieja o con pobreza de detalles. Tienen todo el 2018 para ponerse las pilas y actualizar.

El silencio de varios diputados

A pesar que las bancadas del PRD y CD se pronunciaron con sendos comunicados, sobre la designación de los dos cargos que quedarán vacantes en la Corte Suprema de Justicia, un grupo numeroso e importante de diputados no han dado muestra de vida, no aparecen y no han dicho si habilitarán a su suplente o votarán a favor o en contra.

Los adoquines y las aceras

El alcalde José Isabel Blandón debe revisar el trabajo con las nuevas aceras porque hay adoquines que parecen pegados con agua y otros que están desnivelados. Para que un trabajo se acepte como bueno debe producirse lo que se llama un “finiquito”. Trabajos tan importantes y costosos deben ser de calidad y estar bien hechos.

Un millón de balboas

El Gordito Millonario jugará este viernes. El premio mayor de la Lotería Nacional de Beneficencia para el final del año 2018, será un millón de balboas. Antes el premio era menor y el billete costaba un balboa. Hoy tiene un valor de 2 balboas por fracción. Es la llamada “joya de la corona” del juego de azar más popular entre los panameños.

Regresará el dos de enero

El presidente Juan Carlos Varela salió del país, de vacaciones con su familia y estará en el país el 2 de enero, para presentar un informe en la Asamblea Nacional.

La Secretaría de Comunicación del Estado cumplió con lo que dispone la lógica, informar del viaje para que todos y cada uno de los ciudadanos estuviesen bien informados.

