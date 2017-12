Tejemeneje de 26 de diciembre de 2017 Escrito por Redacción Web. 26 Diciembre 2017 Publicado en Tejemeneje

Continúa buscando la nominación

José Luis Fábrega, el exdiputado y excandidato a alcalde por la capital, continúa buscando la nominación para ser candidato por el PRD en la capital. El partido socialdemócrata perdió el control del municipio de Panamá en las dos últimas elecciones. Fábrega perdió por una cifra mínima la alcaldía, por la divisiones internas.

La contaminación lumínica

La revista Newsweek en español reveló que la contaminación lumínica aumentó dramáticamente por lo que la revolución energética es, ahora, un dolor de cabeza para los científicos y estudiosos. El planeta tierra está más iluminado y un estudio advierte que tanta luz artificial está provocando daños en la salud. Encendieron un intenso debate.

Operación no me viste Nicolás

A muchos diputados y representantes de corregimiento les hicieron falta las partidas circuitales y las transferencias porque este año se desaparecieron de sus circuitos y corregimientos. Fueron muy pocos los que tuvieron el privilegio de realizar actividades en sus comunidades y no fueron tan generosas como en otras épocas de gobierno.

Juegan con su vida y se burlan

Mientras la Empresa Nacional de Autopista y la Autoridad de Tránsito no tengan cámaras e inspectores e impongan severas multas por usar los corredores Norte y Sur para el cruce peligroso de un lado para el otro continuará en aumento.

Es hora de poner orden para terminar con una práctica totalmente irresponsable.

El mensaje de Iván

El exviceministro de Economía, a partir del 31 de diciembre, Iván Zarak, pidió en Twitter lo siguiente: “Estimados periodistas y conspiracionistas: les agradezco no colgar fotos sin la autorización debida. No lo digo por mi, sino por las personas que no tienen nada que ver con su bochinche”. Fue por una foto falsa donde él apareció.

Convocatoria del 9 de enero

Ubaldo Davis, el exitoso productor, creador y conductor del programa La Cáscara, advirtió que su convocatoria a una protesta contra la corrupción, el 9 de enero, no debe ser aprovechada por los partidos y sindicatos que “quieren pescar en río revuelto”. Recomienda que mejor la vean por la televisión.

El dilema para Rómulo Roux

Para la campaña de Rómulo Roux en las internas de Cambio Democrático (CD) será clave cómo votarán sus diputados esta semana. Los adversarios, llamados leales o Martinelistas, están listos para el contraataque si alguno de los diputados que buscan un cargo directivo respalda la propuesta del oficialismo. Asunto muy peludo.

Asuntos pendientes

Hay un grupo importante de ciudadanos que no pagan sus cuentas por los servicios que reciben. Eso pasa con el agua potable y la recolección de la basura. Otros casos se reflejan en los Corredores Norte y Sur donde hay conductores que deben más de mil balboas por usar las autopistas. La jurisdicción coactiva podría ser la solución en 2018.

Un voto es siempre un voto

Se da por descontado que el diputado José Muñoz Molina, líder del partido Alianza, de su voto en la comisión de credenciales por la ratificación de la dos nuevas magistradas en el pleno. Inscribió su partido, tomó distancia de Cambio Democrático y tiene buenas relaciones con las facciones de CD, el oficialismo panameñista y los populares.

Desde San Miguelito

Desde San Miguelito confirman que Marco González y Abraham Martínez por Cambio Democrático (CD) ya trabajan con el propósito de regresar a la Asamblea Nacional y Héctor Manuel Carrasquilla quiere competir en la primaria para disputarle a Gerald Cumberbacht la postulación para la alcaldía en el año 2019. La lucha es intensa.

Rumor de parque de jubilados

En los parques donde se dan tertulias de jubilados se da por descontado que las dos magistradas propuestas para la Corte Suprema serán ratificadas antes del 31 de diciembre. Las palabras claves son transferencias, celebraciones del día de la madre y navidad. Dicen que recibirán votos de diputados de todos los partidos.

Salta disputa por imagen

El diputado Manuel Cohen apareció con un cuadro que tenía la imagen del expresidente Ricardo Martinelli y le cayeron desde la exprimera dama Martinelli y los llamados leales para advertirle que no tenía autorización para usar la imagen del exmandatario, quien sigue luchando para evitar la extradición en USA.

