Tejemeneje de 22 de diciembre de 2017 Escrito por Redacción Web. 22 Diciembre 2017 Publicado en Tejemeneje

El Director de la Caja del Seguro Social, Alfredo Martiz, tiene una lucha para cambiar la Caja del Seguro Social que proporciones guardadas es como la del Papa Francisco en Roma. Uno de los asuntos en los que está empeñado Martiz es que el personal asignado a policlínicas y Ulaps cumplan con los horarios de trabajo y responsabilidades asignadas.El que se fue de comunidad en comunidad celebrando posadas navideñas, con cánticos y actos para las familias, fue el alcalde de San Miguelito Gerald Cumberbatch, quien tiene el reto para el 2018 de aumentar las recaudaciones, recuperar los parques en manos de privados y ver con la empresa de aseo la recolección de la basura.Además del lío que anda dando vueltas con el Comité de Ética, un grupo de juristas fue esta semana para realizar unos trámites en el Colegio Nacional de Abogados y les informaron que la administradora, una cargo bien renumerado e importante, había renuncia. Por ahora, ni Dionisio ni Alfonso ha dado detalles a los miembros de este gremio.La exministra de Educación y periodista, Lucy Molinar, ganó un importante asalto en la justicia. El juzgado quinto penal decretó una “nulidad relativa” a favor de Molinar en la investigación por la compra de instrumentos musicales para los colegios públicos con supuestos precios mayores a los del mercado y con poca calidad para lo pagado entonces.Con la exigencia de una visa a los venezolanos y nicaragüenses, la gran mayoría prefiere mantenerse indocumentado y trabajar sin papeles. Un año después van a migración y dicen los propios abogados, pueden iniciar el proceso de legalización del estatus. “Es un Crisol de Razas sin que se convoquen a ferias o tenga carácter institucional”, aseguró.En su cuenta personal en twitter @BlandonJose, el actual alcalde capitalino escribió: “Yo he sido candidato en 5 elecciones y las he ganado todas a base de mi propio esfuerzo y mérito. Jamás he necesitado ser UNGIDO de nadie. El único apoyo que necesito y del cual trataré siempre de ser digno: es del pueblo”. Duro el comentario.El candidato a presidente de CD, Rómulo Roux, dijo que otros escriben en el Twitter de Ricardo Martinelli. “Mientras algunos que manejan la cuenta del expresidente Martinelli se dedican a mentir y desinformar, yo sigo trabajando y recorriendo el país para que CD regrese en 2019 para traer un cambio a Panamá”. Sigue la guerra en este partido político.¿Cuántas cuentas y propiedades ha pedido la fiscalía de cuentas que sean congeladas y cuántas aprobó el Tribunal de Cuentas? ¿De esas cuáles son de Rafael Guardia y el grupo que le servía para esconderlas? Lo que no se conoce no existe y lo que se no se informa es porque no ha ocurrido. La transparencia es la vacuna contra la especulación.El carnaval es, en muchos distritos interioranos, una institución. Es por eso que el alcalde Noé Herrera y los representantes de Las Tablas están concentrados en resolver las peleas que hay entre tres calles u organizaciones. Ni la recolección de la basura, el agua potable, los impuestos, las aguas negras o la seguridad les roban tanto la calma.Un grupo importante de abogados se ha vuelto “mediático” para litigar sus casos ante los medios de comunicación social: otros dan opiniones políticas y no jurídicas; y el resto en vez de actuar como abogados defensores, actúan como abogados acusadores o como fiscales. Lo que hace una cámara o un mifrófono, en un oficio tan importante.Manuel Bermudez, Carlos Vargas y Armando Aguilar actuando como voceros de algunos grupos de ciudadanos que residen en el corregimiento de San Francisco, expresan dudas por el plan municipal de reordenamiento de la zona. La construcción desordenada, locales comerciales en zonas residencias y estacionamientos en la agenda.El diputado José Muñoz Molina, ahora líder de su propio partido político, no descartó votar a favor de las dos nuevas magistradas a la Corte Suprema de Justicia. Dijo al periodista Álvaro Alvarado que nadie compra su voto y que no se equivoquen con el Contralor Freddy Humbert al que calificó como muy serio en todas sus actuaciones.

