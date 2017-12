Tejemeneje de 21 de diciembre de 2017 Escrito por Redacción Web. 21 Diciembre 2017 Publicado en Tejemeneje

El exmagistrado Gerardo Solís anunció que utilizará todos los recursos que tiene a mano para enfrentar tres procesos que el Tribunal Electoral le inició por tres de doce vallas políticas que aseguró estaba desmantelando, para cumplir con las reformas electorales. Se mostró sorprendido por la decisión porque asegura el TE sabía que las desmontaba.Gerardo Solís cree que se vulneran sus derechos y el de otras personas porque una cosa es una “valla electoral” y otra es política, cívica o comercial donde se favorece una causa, se da una opinión o se aparece promoviendo un producto. Lo coincidente es que el Tribunal inició sus primeros procesos contra uno de sus expresidentes.El personaje llamado Defensor del Pueblo llegó una hora y media tarde un acto que se realizó ayer por el 20 de diciembre de 1989. Los asistentes, por cortesía, no le reclamaron pero no estaban contentos. ¿Cuándo el actual Ombudsman sabrá que lo eligieron para mostrar valencía y liderazgo y no para estar detrás de la ambulancia?Los diputados José Luis Varela y Adolfo Valderrama revelaron que todavía no tienen los 36 votos para que la Asamblea Nacional apruebe las designaciones de Ana Lucrecia Tovar de Zarak y Zuleika Moore, pero esperan que con el diálogo, el debate y las negociaciones que se adelantan se tenga el número necesario para las dos magistradas.De fuentes legislativas se aseguró que al día de hoy, el oficialismo tiene 26 de 36 votos para Ana Lucrecia Tovar de Zarak y 20 para la fiscal anticorrupción Zuleika Moore. La oposición (PRD y CD) han mantenido, hasta ahora, una postura firme de no considerar ni aprobar el nombramiento de las dos abogadas para la Corte Suprema.Desde la Asamblea Nacional dicen que ocho diputados principales ya habilitaron a sus suplentes para que actúen en las sesiones extraordinarias. Ellos tendrán que negarlo o confirmarlo: Rony Araúz, Yanibel Ábrego, Elías Castillo, Gabriel Soto, Samir Gozaine, Juan Miguel Ríos, Mario Miller y Edwin Zuñiga. Hay de varios partidos políticos.El expresidente Ricardo Martinelli Berrocal aseguró en Twitter que Rómulo Roux le ofreció la anulación de todos los casos en su contra si renunciaba a su postulación para presidente de Cambio Democrático (CD), pero que él no aceptó. Roux se limitó a decir que eso es falso y que no dará los detalles de una conversacion privada.Desde las huestes panameñistas mandaron a decir que Katleen Levy no quiere ser alcaldesa. Le propusieron ser la candidata a vicealcaldesa de Adolfo “Beby” Valderrama. Empero, la diputada quiere repetir en el cargo lo que no pone muy contento a Alcibiades Vásques Velásquez que acariciaba regresar a la Asamblea el y por el mismo circuito.Las declaraciones y puyas entre los diputados Pedro Miguel González (Secretario General del PRD), José Luis Varela (Presidente del Panameñismo) y Adolfo Valderrama (Secretario General del Panameñismo) están subiendo de tono. Cada vez que González asolea al gobierno le vienen de respuesta, opiniones que son de muy grueso calibre.¿Por qué será que Matraca I y Matraca II no se llevan bien con el ministro de Desarrollo Social (MIDES), Alcibiades Vásquez Velásques. Aseguran que las disputas con “Papa Pitufo” vienen desde 2009 y es porque el exdiputado siempre los ha adversado en todas las elecciones internas. Y Pitufo tiene su peso específico entre los panameñistas.El veterano periodista, camarógrafo y editor, Pedro De Meza informó que desde las 12:30 de hoy se iniciará el velatorio de su madre Olga Lasso quien falleció el fin de semana. La ceremonia religiosa se realizará en la Iglesia Cristo Rey. De Meza es un profesional de la comunicación social con una contribución importante al desarrollo del periodismo.Si las dos magistradas para la Corte Suprema de Justicia no son elegidas o ratificadas antes del 31 de diciembre, la elección del presidente de esta corporación de justicia, el próximo 3 de enero, se realizará con los votos de siete magistrados porque los otros dos cargos estarían vacantes, tal como se establece en el tiempo de los nombramientos.

Imprimir Correo electrónico