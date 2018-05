Herramientas para el uso responsables de dispositivos móviles Escrito por Redacción Web. Publicado en Tecnología

Samsung, pone a disposición de jóvenes, padres y maestros muchas herramientas que promueven el uso adecuado y aprovechamiento del Internet para la educación a través del aprendizaje móvil con tecnología.

“Los dispositivos móviles como celulares y tabletas son un portal de acceso hacia toda la información a la cual tenemos alcance a través del internet incluyendo información educativa de distintos formatos. Sin embargo, el amplio acceso al internet abre las puertas a millones de contenidos de diversas fuentes, algo que preocupa a padres de familia de cómo la juventud navega en este portal. Samsung en respuesta a la alta demanda de dispositivos móviles, se ha enfocado en empoderar no solo a padres, sino a profesores y jóvenes profesionales para navegar en el mundo digital y poder encontrar la información adecuada a través de distintas aplicaciones que facilitan el manejo y desarrollo de nuestros usuarios” aseguró Nicole Orillac, Gerente de Ciudadanía Corporativa de Samsung Electronics.



La empresa de tecnología ha diseñado una amplia gama de configuraciones, modos y aplicaciones específicos para chicos en sus productos, teniendo en cuenta las necesidades tanto de los niños como de sus padres.

En la categoría de dispositivos móviles como celulares y tablets, encontramos Kids Mode —la interfaz completa diseñada para chicos, disponible en sus smartphones y tablets— les brinda a los padres control flexible de las aplicaciones, videos, música y otros contenidos a los que puede acceder el niño.

Después de descargar e instalar la aplicación, los padres pueden configurar un PIN y un perfil para su hijo y seleccionar diferentes controles y restricciones para cada perfil creado. También pueden limitar el tiempo que el pequeño pasa diariamente con un dispositivo y controlar su actividad cotidiana según la aplicación.

Además de estas aplicaciones nativas, Samsung ha optimizado el ‘Kids Mode’ para aproximadamente 2,500 aplicaciones aptas para niños para aprender y jugar, disponibles para su descarga a través de Galaxy Apps for Kids. Las alianzas con algunos de los proveedores de contenido más populares del mundo, como LEGO®, seguramente divertirán, mientras que otros socios locales como ABC Mouse (EE. UU.) Y Kakao Kids (KR) también se han unido a ellos.

Galaxy Apps for Kids organiza aplicaciones por grupo de edad o categoría, para una fácil exploración del contenido apropiado. Además, para evitar que las manos pequeñas realicen compras involuntarias, las descargas están protegidas y deben estar autorizadas con el código PIN principal.

A medida que los televisores se vuelven más inteligentes y el acceso a contenido basado en web y los servicios de transmisión se vuelven aún más convenientes, los padres están ansiosos por descubrir contenido apropiado para su edad que se pueda transmitir en la pantalla del televisor.

Desde 2013, los Smart TV Samsung que pueden acceder a la App Store de Samsung han ofrecido soporte para la aplicación YouTube Kids, una plataforma que permite a los niños navegar fácilmente, con botones más grandes, desplazamiento más simple y contenido dividido en cuatro categorías: Shows, Música, Aprendiendo y Explorando. También se brinda soporte para LEGO® TV, lo que permite a los niños transmitir sus episodios favoritos de LEGO® en un televisor, con una navegación conveniente organizada por temas, historias y edades.

A través de su programa Smart School, brinda aulas equipadas con dispositivos tecnológicos a escuelas de la red pública, con el objetivo de promover el uso de las TIC para mejorar el proceso de aprendizaje, ofreciendo a los alumnos y profesores un ambiente más efectivo que permite superar fronteras y barreras e ir más allá del salón de clase. Son unas 40 Smart School alrededor de Centroamérica, República Dominicana y Ecuador las que se han implementado con éxito en la región. de cualquier nivel de enseñanza pueden manejar y compartir cada tarea directamente desde la tableta, de manera más eficiente y proporcionar tutoría personalizada a los estudiantes que más lo necesitan.

Adicional, a través de su programa Smart Skills, impulsa la capacitación integral a docentes de la región, que tiene como objetivo crear las competencias necesarias para una formación adaptada al siglo XXI.

Cabe destacar que las redes sociales se han transformado en una herramienta muy potente que ha cambiado nuestras vidas, la forma en que nos comunicamos, nos entretenemos e incluso, como aprendemos. Con las herramientas proporcionadas por Samsung, los docentes están en la capacidad de colaborar para que sus estudiantes hagan un uso más adecuado y seguro de las redes sociales.

La falta de contacto visual, la mirada esquiva o el deleite contemplativo, son algunas de las características fundamentales en las personas diagnosticadas con autismo. Con Look at Me, Samsung intenta ayudar a desarrollar habilidades de comunicación en niños autistas, con el fin de profundizar las relaciones sociales con los que les rodean.

Los estudios han demostrado que a los niños les encanta interactuar con dispositivos inteligentes, por lo que Samsung se unió a doctores y profesores de la Universidad Nacional de Seúl y la Universidad de Yonsei para desarrollar Look at Me, una aplicación mediante la que los niños pueden aprender a leer el estado de ánimo de una persona, recordar rostros y tomar fotos de sí mismos que exhiben una gama de emociones y diferentes poses.

Otra aplicación diseñada para niños con necesidades especiales es Dytective for Samsung (de descarga gratuita para IOS y Android), capaz de reconocer las dificultades en el aprendizaje de los más pequeños y elaborar un porcentaje de su capacidad congnitiva.

El test integra juegos lingüisticos y en solo 15 minutos puede detectar la dislexia —una dificultad en el aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo— en fases tempranas.

Al desarrollar dispositivos inteligentes, Samsung continuará sus esfuerzos para crear un entorno educativo, seguro y divertido para que los niños, jóvenes y adultos puedan manejar de forma adecuada las plataformas digitales y el internet.

En el 2015, la ONU declaró el 17 de mayo como el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información- mejor conocido como el Día del Internet - con el objetivo sensibilizar sobre las posibilidades que el uso de Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden ofrecer a las sociedades y a la economía; así como fomentar la necesidad de reducir la brecha digital.

