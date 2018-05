Zuckerberg responderá ante la Eurocámara por la filtración masiva de datos Escrito por Redacción. Publicado en Tecnología

EFE | El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, comparecerá próximamente ante los eurodiputados para hablar sobre el uso de los datos personales de los usuarios, tras la filtración masiva de información a la empresa Cambridge Analytica, informó hoy el presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani.

"El fundador y consejero delegado de Facebook ha aceptado nuestra invitación y estará en Bruselas lo antes posible, esperamos que ya la próxima semana, para reunirse con los líderes de los grupos políticos y con el presidente y el ponente de la comisión de Libertades Civiles y Justicia", indicó Tajani en un comunicado. Tajani explicó que los ciudadanos europeos "merecen una explicación completa y detallada" y opinó que el hecho de que el fundador de Facebook haya aceptado comparecer ante los parlamentarios "es un paso en la buena dirección para restablecer la confianza".

Explicó que la conferencia de presidentes del PE ha decidido organizar una audiencia con Facebook y otras partes afectadas, que dará a los eurodiputados de la comisión de Libertades y de otras comisiones del Parlamento la oportunidad de hacer "un análisis en profundidad de los aspectos relacionados con la protección de los datos personales". En particular, indicó Tajani, "se dará especial énfasis al potencial impacto en los procesos electorales en Europa".

El presidente del PE subrayó que la prioridad de la Eurocámara es asegurar el correcto funcionamiento del mercado digital, con una alta protección de los datos personales, unas reglas efectivas sobre los derechos de autor y la protección de los derechos del consumidor. "Los gigantes de internet deben ser responsables del contenido que publican", incluidas las noticias falsas y las de carácter ilegal, dijo Tajani.

En marzo pasado los diarios "The New York Times" y "The Observer", revelaron que Cambridge Analytica utilizó datos para elaborar perfiles psicológicos de votantes, que supuestamente vendieron a la campaña del ahora presidente de EE.UU., Donald Trump, durante las elecciones de 2016 y a la campaña británica a favor del "brexit" previa al referendo de junio de ese mismo año. EFE mb/jug/emm (Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)

