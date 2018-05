SpaceX pone en órbita el primer satélite de telecomunicaciones de Blangladesh Escrito por EFE. Publicado en Tecnología

El primer satélite de telecomunicaciones de Bangladesh despegó hoy con éxito desde el Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral, Estados Unidos, a bordo de un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX. "La espera de 160 millones de bangladesíes ha terminado.

El primer satélite, Bangabandhu-1, fue puesto en órbita tras un lanzamiento exitoso a las 02.14 de la mañana del sábado (20.14 GMT del viernes)", dijo el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Zunaid Ahmed Palak, desde el lugar del lanzamiento en su cuenta de Facebook.

Una vez puesto el satélite en una Órbita Geoestacionaria de Transferencia (GTO), la parte reutilizable del cohete Falcon 9 aterrizó sobre un buque para aviones no tripulados llamado "Of Course I Still Love You", confirmó SpaceX en Twitter.

El lanzamiento estaba inicialmente previsto para el viernes, pero fue abortado de forma automática segundos antes de que acabase la cuenta atrás y, tras comprobar que el cohete y la carga se encontraban en buen estado, la compañía lo reprogramó un día más tarde.

Con la puesta en órbita de su primer satélite, Bangladesh espera mejorar las telecomunicaciones en el país y obtener mejores datos meteorológicos, entre otros beneficios.

"El primer beneficio principal para Bangladesh será en las predicciones meteorológicas. También obtendremos datos e imágenes más precisos a través del satélite, y nos ayudará en la gestión de catástrofes.

El sistema de comunicaciones mejorará sin duda", explicó a EFE un profesor del departamento de informática e ingeniería de la Universidad de Dacca, M Haider Ali.

