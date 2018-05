Torneo de hackers para educar sobre ciberataques Escrito por Zulema Emanuel. Publicado en Tecnología

Por tercer año consecutivo se desarrolló en Panamá el Hacking Challenge, una competencia en la que jóvenes debían demostrar sus habilidades informáticas atacando sitios de Internet que cuentan con seguridad.

Eli Faskha, CEO de Soluciones Seguras y organizador del evento, explicó que el objetivo de esta actividad es concienciar sobre el tema de ciberataques.



“Mientras se da la competencia, los espectadores aprenden sobre información importante, por ejemplo, la dark web de Centroamérica. Este es un sitio que no está público, que uno encuentra por debajo, en donde escondes quién eres y cómo te conectas. Ahí es donde están las tiendas que venden números de tarjetas de créditos de clientes bancarios, virus, drogas o armas. Esto es mundial, lo relevante es la información sobre Panamá y la región que encontramos en este espacio”, relató.



Tipos de hackers

Rafael Lara, ganador del concurso 2017, dijo que el concepto de hackers se ha desvirtuado a través del tiempo. Expresó que se pueden catalogar tres tipos: blancos, negros y grises. Los primeros son los de seguridad informática que avisan de las vulnerabilidades a las empresas; los segundos, son los maliciosos, cuyo propósito es cometer cualquier cosa fuera de la ley. El último, está en el medio del negro y blanco, no se define.



Casos en el país

Tobías Santoyo, especialista en seguridad, aseguró que en Panamá nunca se van a saber los problemas que se dan con entidades bancarias porque ninguna organización financiera anunciará que le robaron, pues el impacto es muy fuerte, pero han pasado muchas cosas.



Aunque, relata que uno de los problemas de ataques de seguridad más sonados en el país fue Panamá Papers.



“Hay muchas teorías, pero no han descifrado a ciencia cierta qué ocurrió y cómo se robaron la información”, resaltó.



También están las personas que colocan post preguntando cómo pueden entrar al Facebook de su pareja para saber con quién chatean.



Proton Mail, un sistema de correo encriptado gratuito

ML | Hay diversas herramientas que las personas pueden utilizar para mantener su información segura, una de estas es Proton Mail. Se caracteriza porque solicita doble contraseña para acceder; una para entrar al sistema y otra, para leer los mensajes, explicó Lara.



El consultor de seguridad informática dijo que los atacantes no pueden acceder con facilidad.







Zulema Emanuel

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter|Instagram

@zulemaemanuel

Imprimir Correo electrónico