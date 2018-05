Tabletas electrónicas: son muy populares Escrito por Karoline Santana. Publicado en Tecnología

La tablet o tableta es una computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente, integrada en una pantalla táctil con la que se interactúa con los dedos o un lápiz, sin necesidad de teclado físico ni ratón.

Diferencias

La disconformidad entre la tablet y la computadora es la cantidad de recursos que tienen a disposición.



El monitor tiene más espacio de memoria, aunque poco a poco las tabletas han adquirido las capacidades de plano porque tienen procesadores gráficos.



Según los expertos, las tabletas son más usadas para actividades como: juegos infantiles, ver Netflix o YouTube, editar videos y usar Word.



Ventajas y desventajas

Permite la movilidad de la persona y no es necesario que la use sentado en un escritorio, siempre y cuando tenga acceso a internet.



Además, podrá tener disponibilidad a los programas de multimedia (Sonido y videos).



Asimismo, es más cómoda para redactar, a diferencia del celular, el cual tiene un teclado pequeño.



Las desventajas es que, cuando sale un nuevo modelo al mercado, la versión anterior queda obsoleta, casi de inmediato.



A nivel general, el teléfono móvil es más utilizado por las personas, aunque todo dependerá del tipo de trabajo que hace el individuo. No obstante, no permite bajar tantos programas y la resolución de sus vídeos es inferior.



Variedad en precios

En Panamá hay muchas opciones en precios y modelos para ese público a la vanguardia tecnológica. Las tiendas Premier tienen disponible de 8 GB con chip en 59.99 balboas y sin chip en 49.99 balboas.



Mientras, en Multimax su precio varía entre 149.00 (8 GB) a 389.00 balboas (16 GB).



Por su parte, Panafoto ofrece precios desde 99.99 hasta mil balboas. En tanto, Audiofoto por ahora no tiene modelos disponibles.



Las preferidas por el público son los modelos de Apple y Samsung. La gama baja podría tener un costo menor de 100 balboas y la gama alta arriba de 800 balboas.





