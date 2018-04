Miles de cuentas rusas apoyaron a Corbyn en las elecciones , según de "The Times" Escrito por Redacción. Publicado en Tecnología

EFE | Miles de cuentas de la red social Twitter ligadas a Rusia lanzaron mensajes de apoyo al candidato del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, durante la campaña de las últimas elecciones generales en el Reino Unido, según una investigación divulgada hoy por el diario "The Sunday Times".

Un estudio elaborado con la colaboración de la Universidad de Swansea (Gales) identifica una red de 6.500 usuarios de Twitter que en las semanas previas a los comicios de junio de 2017 atacaron al Partido Conservador y difundieron mensajes favorables a Corbyn que llegaron a "millones de votantes". La mayoría de esas cuentas "pueden ser identificadas claramente como robots, conocidos como 'bots'", que se ocultaban tras nombres femeninos en inglés pero que estaban "producidos en masa para bombardear al público con mensajes políticos", señala el diario.

El 80 % de esas cuentas automatizadas habían sido creadas poco antes de unas elecciones en las que la primera ministra, la conservadora Theresa May, perdió la mayoría absoluta que mantenía hasta entonces al obtener el 42,4 % de los votos, frente al 40 % que sumó Corbyn. La red de cuentas de Twitter lanzó mensajes de forma masiva alabando a los laboristas y criticando a los conservadores el 18 de mayo del año pasado, cuando May presentó su programa electoral, según "The Sunday Times".

El diario asegura que esa red ayudó a Corbyn a convertir el atentado en el estadio Manchester Arena, que dejó 22 muertos, "en un punto de la campaña", gracias a tuits que "criticaban a May por recortar el número de policías cuando era ministra de Interior". También amplificaron los ataques contra la jefa de Gobierno por su negativa a celebrar debates cara a cara con el líder laborista en televisión durante la campaña, según el periódico británico.

