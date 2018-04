Nuevas reglas de privacidad tendrán las redes sociales Escrito por Zulema Emanuel. Publicado en Tecnología

Después de la filtración de información de millones de usuarios de Facebook, las plataformas están modificando sus políticas de privacidad.

Un ejemplo de esto es Twitter, que empezó a enviar mensajes a sus suscriptores para notificar cuales son los datos personales que recopilan, como los utilizan y a qué empresas le cederán la información, si la persona da su permiso.



Para Mayer Mizrachi, creador de Criptex y especialista en seguridad, esto no es una solución definitiva y la gente tiene que entender que estas plataformas generan ingresos a base de la información del usuario.

“Lo más que pueden hacer es notificar, quizás de una forma más directa las cosas que ya están haciendo, pero no van a cambiar lo que hacen porque de eso dependen sus ganancias. Así que, por más que recibas notificación o te hagan aceptar términos y condiciones, que no vas a leer, el modelo de negocio no lo van a cambiar porque ha demostrado ser exitoso”, manifestó Mizrachi.

Regulación europea

Lía Hernández, directora del Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías, dijo que a partir del 25 de mayo empieza a regir en la Unión Europea un reglamento general de protección de datos que modifica la antigua normativa. Ahora, tienen reglas más estrictas y multas más rigurosas para los que incumplan y por lo tanto las apps tienen que adecuarse.

“Esto quiere decir que como aquí no hay regulación, pero en Europa sí, de enviarle un tuit a alguien en esos países y esa persona hace un mal uso de los datos o una información mía se filtra, ese individuo puede ser multado”, destacó.

Recomendación

Mizrachi asegura que en Panamá la gente tiene que asumir que todo lo que diga en línea es público y que si no están dispuestos a que cualquiera vea su información, no la compartan.

“Estas apps son imperfectas y no están ahí para el bien de nosotros”.

Sacan lista de los contenidos que no están permitidos

ML | La red social Facebook publicó 27 páginas en las que detalla qué puede y no puede aparecer en su web. Entre los comportamientos o mensajes que censuran están: amenazas violentas creíbles, deleites con la violencia sexual, apología del terrorismo, caza furtiva de especies amenazadas, vender armas de fuego y otras.

Mayer Mizrachi

Creador de Criptex

“Esas medidas son solo curitas para sanar una puñalada. Es una buena intención, parece que están haciendo algo, pero no es efectivo para solucionar el problema de la raíz. Hay que entender que las redes sociales son negocios”.

Lía Hernández

Directora de Ipandetec

“Los usuarios de Twitter, Facebook, Instagram y la mayoría de plataformas digitales de empresas de tecnologías de todo el mundo están recibiendo correos de que van a modificar sus políticas de privacidad, pero no es que las van a cambiar”.

Alex Neuman

Consultor de Tecnología

“Cada día es más importante la identidad online, si es un problema cuando se te pierde la cédula o una tarjeta de crédito; peor cuando no tienes el acceso a una red social. A veces nosotros de buena fe le entregamos el acceso a terceros”.

