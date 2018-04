STEM, lejos de la paridad de género Escrito por EFE. Publicado en Tecnología

EFE | La brecha de género para las mujeres que investigan y trabajan en las disciplinas STEM, en particular la cirugía, informática, física y matemáticas, no se cerrará este siglo si persiste el lento ritmo actual de mejora y no se llevan a cabo reformas, según un estudio.

La investigación, realizada por personal de la Universidad de Melbourne (Australia) y publicada en la revista Plos Biology, analizó el número de autores masculinos y femeninos enumerados en más de 10 millones de documentos académicos. Recopilaron información de los últimos 15 años sobre más de 6.000 publicaciones académicas y 36 millones de autores de cerca de cien países.



La conclusión es que, pese a los recientes progresos, es probable que la brecha persista durante generaciones en las disciplinas STEM.

De las 115 disciplinas analizadas, 87 tenían "bastante menos" de un 45 % de autoras, mientras, solo cinco tenían "bastante más" de un 55 % y las restantes 23 se acercaban a la paridad.

Materias como física, informática, matemáticas, cirugía y química son las que presentaron menor cantidad de mujeres; y las relacionadas con salud como enfermería, obstetricia o cuidados paliativos fueron las que más tenían.

La brecha de género aparece en aspectos analizados en el estudio: los hombres son más invitados a escribir sobre las disciplinas que dominan con frecuencia.

Imprimir Correo electrónico