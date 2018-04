Expertos cuestionan la credibilidad de la información en redes sociales Escrito por EFE. Publicado en Tecnología

EFE | Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) solicitaron hoy, 19 de abril de 2018, que se cuestione la credibilidad de la información en las redes sociales y se extremen precauciones a raíz del reciente escándalo de Facebook con la consultora política Cambridge Analytica.

En la conferencia "Redes sociales: ¿herramientas de manipulación o información?", el experto Fabián Romo exhortó a los usuarios a que "sean muy conscientes y claros en el uso de las redes sociales, y lo cuestionen todo" para proteger tanto su privacidad como evitar la manipulación.

El director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM aseguró que en las redes sociales "no hay garantía de que la información sea publicada por humanos".

Esto se debe a una gran cantidad de bots (robots digitales) programados para publicar, comentar, dar likes y monitorear la información de los usuarios.

En lo relativo a los medios de comunicación convencionales que utilizan cuentas en redes, el especialista advirtió que "pueden repetir información que no ha sido validada más que por las propias redes, lo cual no quiere decir que sea válida".

La privacidad es otro de los aspectos importantes a atender, ya que "todo lo que se publica en internet es altamente susceptible a que sea no solo visto sino usado con fines distintos a los que tenía el usuario cuando lo publicó".

Para entender esto, cabe recordar que Facebook es una plataforma gratuita pero también "un modelo de negocio" que se alimenta de la publicidad que las empresas publican en él y de los datos que los usuarios entregan diariamente cuando dan un "like" o publican un "post", una suerte de reflejo de las fobias de cada usuario.

"Las redes sociales no son recursos que se proporcionan sin objetivo comercial, no son un servicio social, sino que son un modelo de negocio que vende información a particulares con el propósito de que estos últimos puedan proporcionar productos y servicios a cada usuario de redes sociales", alertó.

Asimismo, explicó la individualización que sufren las audiencias, ya que "los anunciantes acceden no solo a públicos, sino a individuos identificados por sus búsquedas, gustos y patrones de consumo".

Esto permite a las empresas la utilización de los datos personales con "propósitos aun más específicos". Romo también comentó acerca de Cambridge Analytica, compañía británica que recopiló datos de millones de usuarios de Facebook para supuestamente ayudar a la campaña del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2016.

"Si es que hubo una fuga de información, es posible que alguien tenga acceso al registro de domicilio dentro de la red social", apuntó.

Este reciente acontecimiento muestra que no existe garantía todavía de que "estas redes no sigan vendiendo información o no hayan vendido ya información a empresas para encauzar algún tipo de mensajes de manera directa a cada usuario".

Por ello, lamentó que la mayoría de usuarios "nunca configuran las opciones de privacidad de su red social". Por su parte, el psicólogo y profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, Ricardo Trujillo, comentó que el problema no radica tanto en la tecnología, sino en el uso desmedido que el ser humano hace de ella.

