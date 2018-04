Presentan los resultados de proyecto de tecnología asistida para personas con discapacidad visual Escrito por Redacción. Publicado en Tecnología

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) llevaron a cabo la presentación de los resultados finales de un proyecto de tecnología asistida basado en el diseño, desarrollo e implementación de dos diferentes series de prototipos que buscan proporcionar ayudas en la movilidad de personas con discapacidad visual en el transporte público de Panamá.

Se trata del proyecto de investigación denominado “Desarrollo de un sistema prototipo para la movilidad de personas con discapacidad visual en el transporte público de pasajeros en ciudades de Panamá con base en tecnologías electrónicas asistidas”, cuyo acrónimo es MOVIDIS, el cual fue uno de los beneficiarios de la Convocatoria de Fomento a I+D 2014 de la SENACYT.



El proyecto de investigación está compuesto por docentes, investigadores y estudiantes de la UTP. El Dr. Héctor Montes funge como coordinador e investigador principal del mismo, en compañía de los co-investigadores Dr. Ignacio Chang, Ing. Guelda Carballeda e Ing. José Muñoz. Otros colaboradores del equipo MOVIDIS son la Dra. Yéssica Sáez, el Ing. Francisco Canto y el Lic. Rafael Vejarano, así como los estudiantes del Centro Regional de la UTP ubicados en Azuero, Coclé y en la sede principal.



El Dr. Jorge A. Motta, Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, manifestó: “Las tecnologías de asistencia son herramientas innovadoras que permiten mejorar las capacidades funcionales de las personas con discapacidad. Por ello, confiamos que el proyecto de investigación MOVIDIS mejorará la movilidad de personas con discapacidad visual en el transporte público de Panamá, y hará que la interacción de estas personas con la sociedad y el medio sea más tolerable y menos peligrosa, aumentando así el sentido de integración”.

El Dr. Orlando Aguilar, Director de Investigación de la UTP, expresó que es un orgullo para la institución hacer este lanzamiento porque se trata de un proyecto que impacta actualmente a nuestros estudiantes y, en el futuro, a la sociedad panameña, brindándole una herramienta que le permita a las personas con discapacidad visual una movilización más segura y una mejor calidad de vida.

“El apoyo que recibimos por parte de la SENACYT en propuestas y proyectos de investigación como el que hoy presentamos representa un estímulo para seguir trabajando, promoviendo, creando e innovando en temas de investigación que aporten múltiples beneficios para la sociedad panameña y coadyuve a la construcción de un país con mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo", dijo el Dr. Aguilar.

El Dr. Héctor Montes, investigador principal de MOVIDIS, docente universitario de la UTP, afirmó: “La financiación la SENACYT, para llevar a cabo este proyecto, ha sido de gran ayuda ya que se ha podido adquirir diversos insumos científicos para iniciar con el desarrollo de la investigación y posterior desarrollo de los prototipos validados, que de otra manera no se podría realizar”.



Montes, quien es Doctor en Arquitectura de Computadores y Automática, relata que la idea de este proyecto de I+D surgió en 2014 en el Centro Regional de Coclé de la UTP debido a que en este plantel se encontraba matriculada la estudiante Itzel Ortega, quien tiene discapacidad visual total. Por su condición, profesores y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales tuvieron el deseo de proporcionar su apoyo a esta joven para facilitar su movilización desde su casa hasta la universidad, y viceversa.



Su caso motivó al equipo de MOVIDIS a comenzar el desarrollo de su propuesta de investigación, hasta llegar a su culminación luego de dos años y cuatro meses de trabajo.



PRODUCTOS FINALES



Uno de los prototipos del proyecto consiste en el diseño e la implementación de aplicaciones para teléfonos inteligentes que utilizan el sistema operativo Android, para lo que han creado varias versiones de tres aplicaciones móviles diferentes, que son:



- “ViDis”: aplicación que utiliza la persona con discapacidad visual para poder interactuar de manera remota con el bus y con su tutor (o persona encargada de su seguridad).

-“ViBus”: aplicación con la que el conductor interactúa con la persona con discapacidad visual.

-“Tutor”: aplicación con la que el tutor de la persona con discapacidad visual podrá conocer su ubicación en tiempo real.



El segundo prototipo del proyecto de investigación está vinculado con el diseño y la implementación de sistemas de comunicaciones por radiofrecuencia, que le permitirá a la persona con discapacidad visual que se encuentre en una parada de autobús conocer si el transporte público se aproxima, de manera de que pueda solicitar que se detenga en dicha parada para hacer uso de este.



Este prototipo está compuesto de tres módulos:



-MOVI-ETA: a ser utilizado por la persona con discapacidad visual.

-MOVI-Bus: ubicado en el autobús para el uso del conductor.

-MOVI-Stop: ubicado en las paradas de autobuses.



ETAPA ACTUAL



En este proyecto se han hecho prototipos que han sido validados en demostraciones en exteriores, con autobuses y con personas con discapacidad visual utilizando las aplicaciones y los módulos de RF, las cuales se están realizando en Penonomé y en Los Santos, respectivamente, dijo el Dr. Montes.



“Por lo tanto, hemos sido muy cuidadosos y conscientes de los prototipos que se han desarrollado, ya que para sacar un producto a la luz pública se debe contar con muchas horas de prueba en un entorno real para que su funcionalidad sea casi del 100%. Se deben seguir normativas internacionales y nacionales para poder que las PcDV puedan utilizar estos productos de manera natural. No obstante, este también es uno de nuestros objetivos futuros a corto plazo”, añadió el líder del proyecto, quien actualmente está haciendo una estancia de investigación en Madrid, España, en el Centro de Automática y Robótica (un centro de investigación mixto entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Madrid)”.



Sin embargo, el Dr. Montes destacó en que en Panamá aún no se cuenta con la adecuación de la infraestructura para las personas con discapacidad visual, por lo que “nos tomará un poco más de dos años poder sacar un producto

utilizable y fiable al 100%. Los productos de MOVIDIS funcionan muy bien y se debe continuar con el trabajo para que puedan ser utilizados”.



El Dr. Montes agregó: “La tecnología puede impactar en la sociedad panameña siempre y cuando se utilice para mejorar la calidad de vida de todos, y para hacer más fácil la realización de las actividades diarias, y permitir la inclusión social de personas que por muchos motivos se han excluido de la sociedad al hacerlos sentir diferentes”.



ESTADÍSTICA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN PANAMÁ



El informe “Estudio sobre la prevalencia y caracterización de la discapacidad en la República de Panamá”, que contempla los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Discapacidad (2006), indica que en Panamá existen 370,053 personas con discapacidad representando el 11.3% de la población en 2006. De ellos, 83,757 personas poseen discapacidad visual, la cual es la segunda discapacidad que más prevalece en la población de Panamá precedida por la discapacidad múltiple. Según los resultados de la encuesta existen 20,394 personas entre las edades de 10 a 34 años, las cuales se enmarcan dentro de las personas que pueden asistir a los colegios y universidades del país.

