Facebook precisa 'algunos años' para solucionar problemas, dice Zuckerberg

En declaraciones al sitio de noticias Vox, Zuckerberg defendió el modelo de negocios de la compañía y rechazó duramente las críticas al gigante de las redes sociales de parte del director general de Apple, Tim Cook, la semana pasada.

Zuckerberg sostuvo que uno de los problemas de Facebook es su 'idealismo', centrándose en los aspectos positivos de conectar a las personas y que 'no pasamos el tiempo suficiente invirtiendo o pensando en algunos de los usos negativos de las herramientas'.

'Creo que ahora la gente se centra adecuadamente en algunos de los riesgos y desventajas también', dijo.

Además detalló al respecto: 'Creo que vamos a cavar a través de este agujero, pero tomará algunos años. Ojalá pudiera resolver todos estos problemas en tres meses o seis meses, pero creo que la realidad es que las respuestas a algunas de estas preguntas van a tomar un período más largo'.

El ejecutivo también respondió a los comentarios efectuados la semana pasada por Cook, quien argumentó que Facebook se metió en problemas debido a un modelo de negocios centrado en la monetización de los datos de las personas.

'Encuentro ese argumento: que si no estás pagando de alguna manera, no podemos preocuparnos por tí, es extremadamente simplista y no está del todo en línea con la verdad', dijo.

La entrevista fue la más reciente realizada por el jefe de Facebook para mitigar el impacto del escándalo sobre la recolección de datos personales de 50 millones de usuarios utilizados por parte de una firma vinculada a la campaña electoral que llevó al republicano Donald Trump a la presidencia.