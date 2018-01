La SENACYT anuncia nuevas convocatorias públicas abiertas para el fomento de la ciencia y la tecnología Escrito por Redacción. 15 Enero 2018 Publicado en Tecnología

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), cumpliendo con su misión de convertir la ciencia y la tecnología en herramientas de desarrollo sostenible para Panamá, anuncia el lanzamiento de 13 convocatorias públicas destinadas a estimular la participación en ciencia, tecnología e innovación.

Las convocatorias que se encuentran abiertas pertenecen a diversas áreas, como lo son: Programa de Becas IFARHU-SENACYT; Programa de Becas FULBRIGHT-SENACYT-IFARHU; Programa de Apoyo a las Actividades de Ciencia y Tecnología; Programa de Fomento a la Innovación Empresarial; Programa de Fomento a la Investigación y Desarrollo, entre otras.

La Ing. Violetta Cumberbatch, Secretaria Nacional Encargada de la SENACYT, afirmó: “La SENACYT apuesta por el desarrollo de la ciencia y la tecnología de Panamá a través de la educación y la capacitación constante del recurso humano.

Por ello, invitamos a la ciudadanía a aplicar a las diferentes convocatorias de la SENACYT para así contar con más profesionales capaces de atender las necesidades prioritarias del país. Además, la SENACYT otorga fondos para el fomento de proyectos innovadores y de investigación científica y desarrollo tecnológico”.

Se trata de las siguientes convocatorias:



• Programa de Becas IFARHU-SENACYT “Convocatoria de Doctorado para formar investigadores para universidades, centros de investigación o laboratorios de interés nacional (Ronda I-2018)”: está dirigida a profesores o investigadores panameños vinculados a universidades, centros de investigación o laboratorios de interés nacional ubicados en Panamá, que se desempeñen en las áreas de ciencia y tecnología. El Doctorado debe realizarse en un centro internacional de reconocida excelencia. El objetivo de esta convocatoria es fortalecer la planta docente y profesional de las universidades, centros de investigación y laboratorios de interés nacional ubicados en Panamá.



• Programa de Becas IFARHU-SENACYT “Doctorado en Investigación Biomédica y Clínica Ronda II”: está dirigida a médicos panameños que deseen formarse como investigadores, y den respuesta a la necesidad que tiene la sociedad a nivel nacional de médicos con formación científica que realicen investigaciones y contribuyan al diagnóstico, tratamiento, pronóstico y prevención de enfermedades.



• Programa de Becas IFARHU-SENACYT “Convocatoria de Doctorado de Investigación Ronda I – 2018”: está dirigida a panameños que deseen formarse como investigadores en centros de estudios de excelencia en el extranjero o que ya se encuentren estudiando un doctorado de investigación en centros de estudio de excelencia en el extranjero. El objetivo de esta convocatoria es la formación de investigadores para la República de Panamá que garanticen el incremento del capital humano con altas capacidades para actividades científicas y tecnológicas.



• Programa de Becas IFARHU-SENACYT “Convocatoria de Maestría en áreas específicas o de prioridad identificadas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), 2018”: está dirigida a panameños con grado de Licenciatura o equivalente, interesados en realizar estudios de Maestría en las áreas establecidas en el anuncio de la convocatoria. El objetivo de esta convocatoria es mejorar la calidad de la gestión del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, mediante la formación profesional.



• Programa de Becas IFARHU-SENACYT “Convocatoria de Maestría en áreas específicas del conocimiento identificadas por la SENACYT 2018”: está dirigida a panameños con grado de Licenciatura o equivalente, interesados en realizar estudio de Maestría en las áreas establecidas en el anuncio de la convocatoria. El objetivo de esta convocatoria es mejorar la calidad de la gestión del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, mediante la formación profesional.





• Programa de Becas IFARHU-SENACYT “Convocatoria Maestría en Educación 2018”: está dirigida a panameños que posean título universitario de Licenciatura expedido por una universidad nacional o extranjera, reconocida por la entidad competente en Panamá. El objetivo de esta convocatoria es fortalecer los conocimientos generales y especializados, apoyando a la formación de profesionales en todos los ámbitos, capaces de investigar y diseñar los sistemas productivos necesarios para suplir las necesidades prioritarias e inmediatas del país.



• Programa de Becas IFARHU-SENACYT “Convocatoria de becas de pregrado de excelencia para colegios oficiales 2018”: está dirigida a estudiantes panameños que posean título de bachiller o estén cursando el último periodo del último año del bachillerato, en un centro de estudios de educación media oficial en Panamá, con la intención de realizar estudios en la Universidad de Waterloo o en la Universidad de Ontario, Canadá. El objetivo de esta convocatoria es fortalecer al país en áreas de Ciencia, Tecnología e Investigación contar con profesionales con formación en centros de excelencia en áreas claves para el desarrollo del país.



• Programa de Becas FULBRIGHT-SENACYT-IFARHU en Ciencias, Tecnología, Innovación e Ingenierías 2019-2020: está dirigida a profesionales panameños residentes en Panamá que han terminado su Licenciatura al 17 de abril del 2018, incluyendo el proyecto final de graduación, interesados en cursar estudios de Maestría o Doctorado.



• “Convocatoria pública para la gestión del programa de Campamento Científico y Tecnológico”: está dirigida a Universidades debidamente acreditadas por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA) y a centros de investigación públicos o privados sin fines de lucro, que operen en el territorio de la República de Panamá. El objetivo de esta convocatoria es incentivar a las universidades acreditadas y centros de investigación públicos y privados sin fines de lucro para que realicen actividades que desarrollen el pensamiento crítico y las habilidades en áreas científicas de estudiantes en edades tempranas.



• Programa de Fomento a la Innovación Empresarial “Convocatoria para el apoyo de actividades que fomenten la innovación y el emprendimiento 2018”: está dirigido a sociedad anónimas, asociaciones y organizaciones con o sin fines de lucro, asociaciones de interés público, formalmente registradas en la República de Panamá, y universidades nacionales, debidamente autorizadas, que requieran apoyos totales o parciales para la organización de congresos, seminarios, talleres y cursos para promover y fomentar el desarrollo de la tecnología, la innovación y el emprendimiento. Estas podrán participar solas o en grupo. El objetivo de esta convocatoria es apoyar las actividades que impulsen y fortalezcan el desarrollo de la tecnología, la innovación y el emprendimiento, proporcionando subsidio económico, total o parcial, que propicie valor agregado, capacitación e impacto a los participantes.



• Programa de Fomento a la Innovación Empresarial “Convocatoria para el fomento a nuevos emprendimientos: Capital para emprendimientos en fase de escalamiento 2018”: está dirigida a personas naturales, de nacionalidad panameña, mayores de edad, residentes en Panamá; y personas jurídicas panameñas de reciente creación, con ventas anuales no mayores a ciento cincuenta mil balboas. El objetivo de esta convocatoria es apoyar la creación de nuevas empresas o el crecimiento de empresas jóvenes, de corte innovador. En ambos casos el modelo de negocio o producto propuesto debe contar con al menos un estudio completo de mercado. De tratarse de un dispositivo o aplicación informática, el proponente debe tener un primer prototipo del mismo. No es obligatorio que los proyectos estén vinculados con un centro de emprendimiento o incubadora.



• Programa de Fomento a la Innovación Empresarial “Convocatoria pública para el fomento a nuevos emprendimientos 2018”: está dirigida a personas naturales, de nacionalidad panameña, mayores de edad, residentes en Panamá. El objetivo de esta convocatoria es apoyar a emprendedores panameños para que desarrollen proyectos de innovación. No es obligatorio que los proyectos estén vinculados con un centro de emprendimiento o incubadora.



• Programa de Fomento a la Investigación y Desarrollo (I+D) “Convocatoria continua de fomento a la inserción de talento especializado 2018”: está dirigida a ex becarios panameños de los programas de becas doctorales de IFARHU-SENACYT u otros programas doctorales de investigación, que hayan finalizado sus estudios en el período desde el año 2013 hasta las fechas de cierre de esta convocatoria. El objetivo de esta convocatoria es favorecer el desarrollo inicial de actividades de I+D a panameños que finalizaron sus estudios en programas de Doctorado en investigación en el período desde el año 2013 a las fechas de cierre de esta convocatoria, a fin de impulsar sus actividades de investigación y desarrollo en una universidad, institución de investigación, u otro centro del sector público o privado, con capacidad de llevar a cabo investigación y desarrollo científico o tecnológico.



Para mayor información sobre las convocatorias públicas de la SENACYT, visite la página web www.senacyt.gob.pa



Sobre la SENACYT: La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), es una institución autónoma cuya misión es convertir a la ciencia y a la tecnología en herramientas para el desarrollo sostenible de Panamá. Nuestros proyectos y programas están enfocados en potenciar el desarrollo científico y tecnológico del país y de este modo, cerrar la brecha de la desigualdad y fomentar un desarrollo equitativo que mejore la calidad de vida de los panameños.

