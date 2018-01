El gen BRCA no influye en la probabilidad de supervivencia al cáncer de mama Escrito por EFE. 12 Enero 2018 Publicado en Tecnología

EFE I Las probabilidades de supervivencia de pacientes con cáncer de mama no varían entre mujeres jóvenes con la mutación genética BRCA, que conlleva un alto riesgo de desarrollar la condición, y aquellas que no la tienen, según un estudio publicado hoy, 12 de enero de 2018, por la revista británica The Lancet.

"Nuestro estudio es el mayor que se ha desarrollado en este campo y nuestros resultados indican que, una vez comienzan su tratamiento, las mujeres jóvenes con la mutación BRCA que padecen cáncer de mama tienen una probabilidad de supervivencia similar a aquellas que no son portadoras del gen", comenta la profesora Diana Eccles de la Universidad de Southampton (Reino Unido), autora de la investigación.

Estos resultados son relevantes para entender mejor el tratamiento de las afectadas, particularmente en el ámbito de la de cirugía preventiva.

"A las pacientes con el gen BRCA se les suele ofrecer una mastectomía doble tras su diagnóstico o su tratamiento con quimioterapia; sin embargo, nuestros resultados sugieren que esta cirugía no tendría por qué practicarse de manera inmediata", añade Eccles.

A largo plazo, continúa, sería posible discutir opciones preventivas, pero pudiendo tener en cuenta las preferencias personales de las pacientes.

El estudio, desarrollado entre enero de 2000 y el mismo mes de 2008, ha incluido 2.733 mujeres de entre 18 y 40 años, de las que 338 (12%) tenían alguna variación del gen BRCA, todas ellas en tratamiento tras su primer diagnóstico de cáncer de mama.

Peter Fasching, médico especialista en el tratamiento de esta enfermedad, comenta que "saber que las mutaciones BRCA1 y BRCA2 no cambian el pronóstico de la paciente podría cambiar el tipo de terapia utilizada para minimizar riesgos".

El doctor invita a continuar investigando el tema ya que "los métodos quirúrgicos preventivos pueden tener un efecto irreversible en lo que puede ser una larga vida, tras un diagnóstico de cáncer de mama a una edad temprana".

Las mujeres que portan una mutación BRCA tienen hasta un 80% de posibilidades de desarrollar cáncer de mama u ovarios.

Imprimir Correo electrónico