¿Por qué es peligroso dormir con el celular cerca de la cama?

Si es de los miles de millones de persona que duermen con el teléfono al lado de su cama, esto podría estar causando muchos problemas (imperceptibles por el momento) en su salud.

Las radiaciones que tienen los smartphones son realmente peligrosas y para nada aconsejables. Esto es así en cualquier momento del día, pero en las horas en que está durmiendo, puede conllevar a tener pesadillas, a no conciliar el sueño, a despertarse varias veces cada noche, etc. ¿La razón? Una alteración en el sistema de autorregulación de ciertos procesos, como por ejemplo, el del reloj biológico o los ritmos circadianos.

La Organización Mundial de la Salud ha indicado que los aparatos electrónicos en general (no sólo los móviles) son malos para el organismo y pueden aumentar las posibilidades de padecer cáncer. Tienen a su vez efectos tóxicos, que si bien muchos científicos no reconocen, lo que si hay que saber es que los teléfonos se basan en radiaciones ionizantes y longitudes de onda.

Una investigación en Australia demostró que hay una relación importante entre el uso de los smartphones y la esterilidad en los hombres, así como también una reducción de la calidad del esperma. Y en ambos sexos, un aumento de los cuadros de estrés.

Más allá de tener el reloj despertador colocado en el móvil, es preciso apagarlo durante la noche. Porque por más de que no lo esté usando, igualmente utiliza radiobases o radiofrecuencias. Esto quiere decir que los móviles están continuamente radiando ondas electromagnéticas a su entorno, no sólo cuando se está utilizando. Y colocarlo cerca de la cabeza al dormir, está “contagiando” de esas ondas que no le hacen bien.

Por eso, el Departamento de Salud de California (CDPH, por sus siglas en inglés) ha publicado una guía sobre cómo reducir la exposición a la radiación de los teléfonos celulares, de esta forma evitar los factores que puedan producir cáncer o problemas con la salud mental y reproductiva.

Los expertos indican que por lo menos el móvil debe estar a un metro de nuestro cuerpo mientras duerme.Lo puede dejar, por ejemplo, encima del sofá o de una silla.

Otro punto a tener en cuenta, y que muchos hacen, es que no se puede dejar el móvil cargando durante la noche, mientras lo coloca debajo de la almohada.

Son muchos los casos de personas que se han quemado el rostro o las manos por una sobrecarga y posterior incendio de sus dispositivos. Las almohadas están fabricadas con un material que entra en combustión rápidamente y esto lo pone en peligro.

