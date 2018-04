Los partidos en manos de los diputados Escrito por James Aparicio. Publicado en Punto de Vista

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La vida orgánica de los partidos políticos se fue desdibujando, en los últimos veinte años, cuando los gobiernos se dieron cuenta que un gran número de diputados sucumbían ante el dinero y la compra de sus lealtades políticas.Con el cuento de “el que no da no va”, tarifaron sus movidas, en las estructuras internas de las organizaciones a las que pertenecen y luego, con el voto, por cualquier ley o ratificación de un funcionario.Ahora, en la actualidad, controlan las cúpulas de casi todos los partidos, un augurio real de que no habrán cambios.JAMES APARICIOTwitter:@jamesapariciopaInstagram:jamesapariciopadre

Imprimir Correo electrónico