Joven que salvó a cuatro personas espera promesa de casa y empleo

Desde hace dos años Greibis Moisés Santamaría Cano espera que el Presidente de la República, Juan Caros Varela, le cumpla la promesa de construirle una casa y darle un trabajo estable, luego de condecorarlo como el abanderado en los desfiles patrios del 4 de noviembre de 2016.“Yo salvé a unas personas sin esperar nada a cambio y el señor presidente me condecoró en la presidencia y me prometió una casa y un trabajo, pero aún sigo esperando”, expresó Santamaría Cano, el joven que durante una inundación en el año 2016, en la comunidad de Bugaba, en Chiriquí, salvó la vida de cuatro personas, entre ellas, dos menores de edad.Sin embargo, las condiciones de la residencia del joven donde vive con su madre son deplorables, pues una parte de la vivienda está hecha de hojas de zinc y madera, además que el agua potable no les llega a diario. José Donderis, director del Sinaproc, confirmó que Santamaría Cano no forma parte de la entidad, ni laborando ni como voluntario.RedacciónTwitter: @MetrolibreptyInstagram: @Metrolibrepty

