Ministro Alemán califica de “pobre” la premisa de la Asamblea para impedir auditoria de la Contraloría Escrito por Yalena Ortiz. Publicado en Titulares

El ministro de la presidencia, Álvaro Alemán calificó de “pobre” los argumentos expresados por la presidenta de la Asamblea Nacional Yanibel Ábrego y los diputados de oposición, quienes manifestaron que el contralor de la República Federico Humbert ha montado una persecución en su contra por orden del Ejecutivo.

“Recuerdo que el Contralor es electo por la propia Asamblea, no es funcionario del Ejecutivo y tiene que hacer su labor de fiscalizar la cuentas públicas. Él tiene derecho a fiscalizar la Asamblea como tiene derecho de fiscalizar al Órgano Ejecutivo y en ese sentido me parece muy pobre el argumento de ella (Yanibel Ágrego) que esto es una persecución del Ejecutivo porque el señor Humbert no está para procesos de percusión a nadie. Él está para hacer su labor”, afirmó el ministro.

Además, hizo un llamado a la Asamblea para trabajar en “armónica colaboración” en el año que queda de este gobierno y descartó que el presidente y su gabinete hayan desatado una persuasión en contra de la Asamblea por la desaprobación de las magistradas a la Corte Suprema de Justicia.

“La presidenta Yanibel Ábrego insiste con el tema de que el Ejecutivo esta bravo porque le rechazamos a los magistrados y el Presidente lo ha dicho en todo momento, es una decisión de la Asamblea que no se comprarte pero se respeta.

Ellos tiene derecho a aprobar o rechazar las designaciones de los magistrados y nosotros en ese sentido tenemos la mejor voluntad de seguir trabajando con ellos”, detalló.Agregó que los diputados de oposición han tomado una actitud de confrontación y se debe retomar el trabajo armónico porque que es lo que ciudadanía espera.

“Incurrieron en una conducta que en mi concepto fue notoriamente ilegal, que el tema de la comisión de credenciales; al no respetar el periodo de los comisionados; y siguen con esa actitud de confrontación con el Ejecutivo. Le hago un llamado a la Presidenta y a los diputados de oposición, que el próximo año habrá un torneo electoral y habrá tiempo para ir a buscar los votos y que sea el pueblo el que decida. La ciudadanía espera que trabajemos en armónica colaborar como lo establece la Constitución, y no sigan en ese proceso de confrontación”, detalló.

Como abogado el Ministro de la presidencia aseguro que está entre las facultades de la Contraloría examinar las cuentas públicas y en ese sentido es el contralor quien debe tomar la decisión de los mecanismos legales a los que pueda recurrir para cumplir su trabajo.

Los desacuerdos entre las Contraloría de la Republica y la Asamblea se deben a la planilla 080 que maneja la entidad para contratos de su personal de confianza y asesores.

Imprimir Correo electrónico