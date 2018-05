Presidente Varela: Panamá mantendrá la embajada en Tel Aviv Escrito por AFP. Publicado en Titulares

AFP | El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo el martes a la AFP, poco antes de viajar a Israel tras los graves incidentes del lunes en Gaza, que su país no trasladará su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.

"Vamos a mantener la embajada en Tel Aviv", dijo en una entrevista con la AFP en un hotel de Londres, al término de una visita al Reino Unido y a punto de volar a Oriente Medio, donde a partir del martes se reunirá con dirigentes israelíes y palestinos.



"Estamos entre los países que están buscando un gran consenso en el tema de la solución de los dos Estados", añadió, antes de referirse a los incidentes del lunes en la Franja de Gaza como "un día triste".



Decenas de palestinos murieron por disparos del ejército israelí cuando protestaban contra el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, lo que constituye de facto un reconocimiento estadounidense de que la Ciudad Santa es la capital de Israel, algo que disputan los palestinos y gran parte de la comunidad internacional.



Guatemala copiará a Estados Unidos e instalará su embajada en Jerusalén el miércoles, y Paraguay dijo que hará lo propio antes de fin de mes.





Durante su viaje al Reino Unido, Varela se reunió con la primera ministra Theresa May, y los ministros de Exteriores y Finanzas británicos, entre otros.

El presidente valoró positivamente la visita, en un momento en que el Reino Unido busca fortalecer alianzas fuera de la Unión Europea ante su salida del bloque en abril de 2019.

A causa del Brexit, "están viendo Panamá como un lugar estratégico para expandir su presencia, la presencia de ellos en nuestro continente".



Durante la visita se abordaron temas como "sistema financiero, comercio, temas internacionales e intercambio educativo y también seguridad", enumeró el mandatario.



En la reunión del lunes con May, según un comunicado en español de Downing Street difundido este martes, "la Primera Ministra señaló la importancia de seguir avanzando en la introducción de legislación anticorrupción y penalizando la evasión fiscal en Panamá".



Varela lamentó el daño hecho al país por el escándalo de "los papeles de Panamá", la filtración de miles de documentos del bufete legal panameño Mossack Fonseca sobre miles de sociedades "offshore" que afectaron a dirigentes y famosos.



"Son muchas compañías las que están implicadas en la corrupción y la evasión fiscal es un problema global, no un tema de Panamá".



"Mi familia vende licor, cuñas de radio y tierras, nada que ver con este tema" de las sociedades opacas o los bufetes de abogados.



"Somos un paraíso, no un paraíso fiscal", sentenció el presidente de 54 años, que llegó al poder en 2014.



Preguntado por la película estadounidense en preparación sobre "los papeles", Varela dijo que "del limón, hay que hacer limonada: más gente conocerá Panamá".



En diciembre la UE incluyó a Panamá en su primera lista de paraísos fiscales, aunque en enero lo sacó.



"Nos molestó mucho la lista que sacó la Comisión por el tema este de los 'call centers, por un pequeño tema", explicó Varela.

"Logramos salir a los dos meses, y el Reino Unido fue puntual en ayudarnos porque reconocen los avances que hemos vivido", recordó.

