Otro hito para el Canal ampliado con el paso del crucero Norwegian Bliss Escrito por Redacción. Publicado en Titulares

Próximo a cumplir dos años de operaciones, el Canal ampliado sigue marcando hitos, esta vez al recibir al crucero Norwegian Bliss, el buque de pasajeros de mayor capacidad que ha transitado la vía interoceánica. Tiene una longitud total de 325.9 m (1,069.2 pies), manga 41.4 m (135.8 pies) y calado de 8.3 m (27.2 pies).El buque Norwegian Bliss es también el tercer buque de la clase Breakaway Plus del Norwegian Cruise Line (NCL). Los dos primeros son el Norwegian Escape y el Norwegian Joy.Construidos por Meyer Werft en Alemania, las embarcaciones de la clase Breakaway Plus -del cual el crucero Norwegian Bliss forma parte- cuentan con interiores de diseños innovadores, lujosos camarotes y comodidades que superan la flota existente de cruceros de NCL. Los nuevos buques son casi 10% más grandes que los de la clase Breakaway, y cuentan con tecnología de punta.Entre las atracciones del crucero, destacan una pista de carreras para autos eléctricos de dos pisos (la más grande en el mar), un circuito de combate láser al aire libre, amplia zona de piscina, un solárium, y un parque acuático con dos toboganes de agua de varios pisos.El Norwegian Bliss zarpó del astillero alemán Meyer Werft en marzo, para comenzar un itinerario de 15 días este mes, navegando desde Miami, Florida, a través del Canal de Panamá y a lo largo de la costa oeste de América del Norte y Central, hasta llegar a su destino final en el Puerto de Los Ángeles, en California. El buque luego servirá a la región de Alaska hasta el final de la temporada de cruceros, después de lo cual se reposicionará en el Caribe.El próximo día 24 marcará el cierre extraoficial de la temporada de cruceros 2017-2018, con el tránsito en dirección norte del crucero Pacific Princess. Este barco, operado por Princess Cruises INC., zarpará desde Los Ángeles, California, en una travesía de 17 días que incluirá el paso expedito por la vía interoceánica. Su destino final es el puerto de Fort Lauderdale, Estados Unidos.El especialista en comercio internacional del Canal de Panamá Albano Aguilar comentó que “para el final de la temporada de cruceros, el Canal de Panamá habrá transitado un total de 248 buques de pasajeros con un total de 312.304 pasajeros a bordo”.“De este total de tránsitos, 20 corresponden a tránsitos por las nuevas esclusas neopanamax de los buques Caribbean Princess, Carnival Freedom, Carnival Splendor, Norwegian Bliss y Disney Wonder”, añadió Aguilar.Con el cierre de la temporada, renombradas líneas de cruceros como Princess Cruises, Holland America Line, Royal Caribbean Cruises y Norwegian Cruise Line, entre otras, mantienen su propuesta de ofertar itinerarios para tránsitos completos y tránsitos parciales que incluyen Panamá y, en particular, la vía interoceánica.Por otro lado, embarcaciones más pequeñas como el Safari Voyager y el Wind Star, también aportaron al tráfico del segmento. Estos buques, con itinerarios de ocho y 11 días, de manera respectiva, recalaron en puertos ubicados en la costa oeste del istmo centroamericano. Adicionalmente, transitan por

Imprimir Correo electrónico