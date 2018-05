Ministro Carles califica de “irresponsables” posiciones de Capac y Suntracs a 24 días de huelga Escrito por Redacción Web. Publicado en Titulares

El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) Luis Ernesto Carles afirmó que la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) y el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similar (Suntracs) no ceden por desconfianzas, lo que impide que se llegue a un acuerdo.

“Que rico es venir a reunirse, conversar, reírse y 61 mil trabajadores esperando y 266 agremiados de Capac esperando. Le he hecho un llamado de atención fuerte, si les cayó bien o no, no es problema mío estoy pensando en el país”, afirmó en medio de un receso de las negociaciones que se llevaron a cabo este domingo.



Afirmó que se ha afectado tanto la economía formal como la informal y deja a panamá mal parada frente a los inversionistas.

“Hay 61 mil trabajadores cobrando 50 dólares por semana y Capac y Suntracs no ceden. Me parece irresponsable, que no vean las proporciones. No estamos hablando solo de las construcciones, estamos hablando de la economía formal e informal”.

Aseguró que la planilla de los trabajadores de la construcción formales es de 108 millones de dólares mensuales asciende a que no están circulando.

“Ellos han planteado en la mesa formal, el Suntracs 11% por año y Capac 1% por año. Nos hemos reunidos en mesas paralelas y estamos muy próximos para poder llegar a un acuerdo, pero un día avanza y otro día se echan para atrás. Si no están dispuestos a llegar a un acuerdo que sean responsable el país y pidan el sindicato”, detalló.

El ministro Carles explicó que solo el sindicato puede llamar al arbitraje y solicitó a las partes que no pueden encasillarse.

