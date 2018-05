Lilah Troitiño habla de los beneficios del yoga Escrito por Karoline Santana. Publicado en Titulares

El yoga es una de las disciplinas que ha aumentado su popularidad en los últimos años por los beneficios que aporta a la salud mental y física de las personas.

Origen

Es una disciplina tradicional física y mental que se originó en la India hace miles de años. La palabra se asocia con prácticas de meditación en el hinduismo, el budismo y el jainismo (doctrinas).



La relajación, meditación, respiración, ejercicios y pensamientos positivos, son algunos de los principios para desarrollar esta técnica.



La especialista

La instructora Lilah Troitiño, quien es abogada de profesión, contó que en el 2009 encontró el amor en el ascética.



En el 2011 se certificó como profesora de yoga para niños y poco a poco ha ido aumentando sus conocimientos en esta rama del hinduismo.



Considera que el yoga es un instrumento que se utiliza para abrir la conciencia del individuo con el fin que tenga una vida llena de bienestar y que uno pueda disfrutar de su presente.



“La parte física es el 10% del yoga, lo demás es una práctica energética donde la conciencia de la energía es muy importante”, manifestó la especialista.



Contó que la energía se bloquea por el estrés, comer mal, no dormir bien y porque se vive en ambientes que no hay buena vibra. Todo unido, trae a las personas negatividad, hace que se enferme, se ponga agresivo y baje su frecuencia energética.



Cree que la disciplina también se basa en el trato hacía los demás.



Las posturas

La experta cree que no solo es hacer posturas, más bien es una forma de vivir.

Las posturas recuerdan a ciertos de animales, aunque las más comunes son: Adho Mukha Svanasana (Perro hacia abajo), Malasana (Rana), Advasana (Invertida del cadáver), Anantasana (Estiramiento de pierna lateral), Garudasana (Águila), Sasangasana (Conejo), Ardha bhujangasana (Media Cobra), Salabhasana (Del Saltamontes), Ustrasana (Camello), Matsyasana (Pez) y Marjaryasana (Gato).



Edades

El ascetismo se puede practicar desde que la persona tiene meses de vida. Para cada etapa de la vida de la persona, hay una técnica distinta.



Dejó claro que esta práctica no es una religión, es una forma de vivir en el amor incondicional y la unidad de los seres.



A diferencia de los ejercicios, el yoga no tiene una cantidad de sesiones para hacer durante la semana, no obstante, los diestros y disciplinados prefieren descansar una vez a la semana.



La instructora relató que en el estilo Ashtanga no se hacen las posturas luna nueva y luna llena porque sobrepasado en energía o tener poca en el ambiente el día de la práctica.



Lesiones

Cualquiera actividad física que no se haga con conciencia puede causar una contusión.



Por eso es importante que el individuo sepa hasta donde llega la condición de su cuerpo.



El médico Eric Malavé explicó que si las personas no son guiadas por instructores podrían causarse: contractura muscular (Musculo se monta encima de otro), luxación corporal (Articulación se sale de su lugar), inflamación y desgarres musculares (Se pone rojo el brazo o pierna). Todo tiene que ir por etapas y hacer calentamiento antes de comenzar la rutina.



El especialista de la medicina aseveró que muchas personas cometen el error de dejarse guiar de la televisión, revistas y radio, lo que es incorrecto.



Le aconseja a afectados por desgarre, guardar reposo por 10 días y por luxaciones hasta un mes de descanso.



Malavé dijo que en la salud la disciplina trae beneficios como: aumento de circulación sanguínea, densidad muscular y articulaciones con movilidad en adultos mayores.

Karoline Santana

Twitter: @karolineliz

Instagram: @karo1722

