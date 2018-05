Los crímenes a plena luz del día son cada vez más frecuentes en el país Escrito por Reinelda Álvarez. Publicado en Titulares

Los crímenes a plena luz del día, en las vías públicas, lugares de aglomeraciones y hasta en áreas vigiladas son cada vez más frecuentes en nuestro país. Las autoridades revelan que de lo que va del año se han registrado 148 homicidios y que la saña con la que se cometen los crímenes corresponde a modalidades adoptadas de otros países.

Un experto en tema criminal aseguró que la modalidad del “sicariato” ha marcado como un “modus operandi” en Panamá desde hace ocho años. “Esto es una conducta aprendida, los panameños no tenemos historia de violencias, Esto va a seguir dándose y por eso necesitamos mejorar los elementos para realizar las investigaciones pertinentes y que estos crímenes no queden impunes”, reveló Alejandro Pérez, forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF).



Sin embargo, las autoridades judiciales han revelado que las rencillas entre pandillas, la venta, el tráfico y el tumbe de drogas son los principales delitos que tienen como consecuencia estos asesinatos.



Para Severino Mejía, exviceministro de Gobierno y Justicia, la seguridad ciudadana no puede funcionar al margen de qué gobierno esté dirigiendo el país.

“El gobierno tiene que desarrollar una planificación estratégica; como una política de estado”, opinó Mejía.





Reinelda C. Álvarez

Twitter: @ReineldaAlvarez

Instagram: Karolinalvarez

