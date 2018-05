Opositores denuncian intromisión del Ejecutivo Escrito por Redacción Web. Publicado en Titulares

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, junto a las bancadas de los opositores partidos Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD), denunció ayer presiones políticas y un supuesto chantaje, por parte del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, por no aprobar a dos magistradas para la Corte Suprema de Justicia.“Todo inicia con la no ratificación de las dos magistradas, esto no es más que una presión política en el último año para retomar el control de la Asamblea Nacional”, manifestó Ábrego.En cuanto al tema de las planilla 172, Ábrego dijo que “tenemos el mismo formato que todas las instituciones del Estado y todo fue refrendado hasta el 31 de diciembre de 2017, a partir de enero de 2018, producto de la no ratificación de las magistradas viene la presión contra la Asamblea Nacional”.“Denunciamos la intromisión del Órgano Ejecutivo en el Órgano Legislativo, exigimos al Ejecutivo deponer sus intenciones de querer controlar la nueva junta directiva este 1 de julio. Seguiremos firme a pesar de los ataques directos e indirectos contra la Asamblea, incluso por parte de miembros de la misma con claras intenciones políticas”, concluyó la presidenta del Legislativo.RedacciónTwitter: @MetroLibrePTYInstagram: metrolibrepty

Imprimir Correo electrónico