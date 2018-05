AFUTPA y FEPAFUT se pelean por la imagen de los jugadores de la Sele Escrito por Francisco Márquez . Publicado en Titulares

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (AFUTPA) mantiene una pugna con la Federación Panameña de Fútbol por la comercialización ilegal de la imagen de los jugadores de la Sele que hacen patrocinadores y otros no aliados.Juan Ramón Solís, presidente de AFUTPA, explicó que el problema viene desde el pasado 26 de febrero con las primeras publicaciones que hicieron patrocinadores de la Sele y que al abordarlos estos se escudaron con el contrato que tienen con el ente, el cual les permite utilizar la imagen para cualquier promoción o publicidad. “El problema empieza con las publicaciones de los cuadernos de Más Móvil para la escuela”.Solís indicó que no se oponen al uso de la imagen de los futbolistas para promocionar un juego porque son patrocinadores, “pero cuando empiezan a tener lucro de eso, es ahí donde los jugadores se molestan”.Solís se volvió a reunir este martes con el secretario general de Fepafut, Eduardo Vaccaro, pero este, según Solís, le amenazó con llevar a otros jugadores al Mundial si insisten en reclamar. Este medio intentó contactar a directivos de la Fepafut, pero no contestaron las llamadas ni los mensajes.Camiseta de Panamá y escudo son de FEPAFUTML | La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) es dueña de su escudo y de los derechos de imagen de la Sele, por lo que toda persona natural o jurídica que haga uso de esto sin previa autorización, está incurriendo en una violación de los derechos de Propiedad Intelectual, razón por la cual el ente procederá a tomar acciones legales.Según la entidad, “nadie podrá fabricar, reproducir, comercializar o hacer circular productos o servicios con la marca FEPAFUT, con su escudo ni con la imagen de la selección pues estarán incurriendo en falsificación, alteración o imitación de marca y/o derecho de autor”.De acuerdo al Artículo 286 del Código Penal, la sanción podría ser de cuatro a seis años de prisión.Francisco MárquezTwitter: @f22marquezInstagram: francisco22marquez

Imprimir Correo electrónico